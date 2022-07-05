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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Sainz, Zhou'nun kaza görüntülerini izlemek istememiş

Britanya Grand Prix kazananı Carlos Sainz, yarış kırmızı bayraklarla durdurulduğu sırada Zhou Guanyu'nun kaza görüntülerine bakmak istemediğini söyledi.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Sainz, Zhou'nun kaza görüntülerini izlemek istememiş
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Zhou, yarışın ilk turunda takla atarak çakılların üzerinde sürüklendi ve Abbey virajındaki lastik bariyerlerin üzerinden yuvarlandı.

Alfa Romeo'su lastik bariyerler ve çit arasında duran Zhou, görevliler tarafından araçtan çıkarıldı. Daha sonra tıbbi görevliler tarafından Çinli pilotun iyi olduğu doğrulandı.

Zhou'nun durumunun iyi olduğu bildirilirken, Britanya GP yeniden start almadan önce bir saatlik bir bekleyiş yaşandı. Sainz, bu sırada olanlara bakmak istemediğini söyledi.

Sainz, yarışın bitmesinin ardından podyum öncesi odasındayken, olanları ilk kez gördü.

Sainz, "Kazaya bakmama kararı aldım."

"Kırmızı bayrak çıktığında büyük bir kaza olduğunu anladım fakat TV'ye bakmadım."

"Zhou'nun ciddi bir problem olmadan araçtan çıktığını görmekten son derece mutlu oldum. Sonrasında podyum sırasında kazayı gördüğümde şoka girdim." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari, 1st position, talks to the press

Carlos Sainz, Ferrari, 1st position, talks to the press

Photo by: Drew Gibson / Motorsport Images

Sainz, FIA bu yıl bazı davranışları yüzünden topa tutulsa da, güvenlik kapsamında çok iyi bir iş çıkardıklarını söyledi.

"Kazadan çıktığını görmek inanılmazdı. Bundan çıkabilmek inanılmaz."

"FIA'yı bazen eleştiriyoruz ama bu durumlarda, ettikleri yardımlar için onları takdir etmek gerekiyor."

"F2'deki kazayı da gördünüz, bugün halo iki hayat kurtardı ve güvenlik konusunda yaptıkları muhteşem çalışmalar için onları takdir etmeliyiz."

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Red Bull pilotu Sergio Perez de Sainz'a hemfikir oldu ve yarışa yeniden başlamadan önce, olanları zihninden çıkarmakta zorlandığını söyledi.

Meksikalı, "Bir kaza olduğunu biliyordum ama garajdaydım. TV'ye bakıyordum ve kazayı gösterdiler. Şok oldum."

"Böyle bir kaza yaşanmayalı uzun zaman oldu Bunu gördükten sonra kafandan atmak ve yapman gerekene odaklanmak zordu."

"Fakat FIA'ya tebrikler çünkü uzun bir yol kat ettik. Eminim ki, kazayı gördükten sonra ders aldığımızdan ve hâlâ gelişimler yapılabileceğinden emin olmak için her zaman öğrenecek şeyler vardır."

"Etrafta risk altında olan fotoğrafçılar var mıydı bilmiyorum. Bu yüzden bakmamız ve bunu herkes için daha güvenli bir spor haline getirip getiremeyeceğimizi görmemiz lazım." dedi.

Perez ayrıca kazanın, F1 pilotlarının karşılaştığı tehlikeleri hatırlattığını söyledi.

Perez, "İnsanların, pilotların maaşlarına sınır getirmekten bahsettiğini duyuyoruz, orada tüm riski alan ve gösteriyi sunan biziz."

"Yani, spor ileri giderken bundan bahsetmemizin iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Fakat en önemli şey, kimsenin zarar görmemiş olması." dedi.

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