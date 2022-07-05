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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Horner, Mercedes'in gelecek yarışlardaki performansı hakkında tahminde bulundu

Mercedes, Silverstone'da 2022'nin ilk dokuz yarışından daha güçlü bir formdaydı ancak Christian Horner, Lewis Hamilton'ın takvimdeki diğer pistlerde o kadar hızlı olmayacağına inanıyor.

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Horner, Mercedes'in gelecek yarışlardaki performansı hakkında tahminde bulundu
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Red Bull takım patronu Christian Horner, Britanya Grand Prix'sinden önce Mercedes'in evindeki yarışta daha hızlı olacağını tahmin etmişti ve öyle de oldu.

Lewis Hamilton ve George Russell, güncelleme getirilen W13 ile hafta sonu boyunca hızlıydılar.

Hamilton, pazar günü üçüncü sırada finiş görerek podyuma çıktı. Fakat Horner, İngiliz'in taraftarlarının, sezon sonuna kadar her yarışta aynı performansı göreceğine dair beklentiye girmemeleri gerektiğini düşünüyor.

Yarıştan sonra konuşan Horner, Mercedes'in Silverstone'da güçlü olduğunu kabul etti ancak bunun "avantaj-dezavantaj meselesi" olduğunu söyledi.

Horner, RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde şunları söyledi: "Bence bu tür bir pistte, her şey onların güçlü yanlarına oynuyor. Önümüzdeki birkaç yarışta ne olacağını görmek ilginç olacak."

"Bence özellikle Fransa onlar için iyi olacak. Ayrıca önümüzdeki hafta Singapur'da olmayacağımız için memnun olduklarını düşünüyorum."

"Bu, avantajlı ve dezavantajlı oldukları yerlere göre değişecek."

Bir sonraki yarış, genellikle Red Bull'a uyan Avusturya Grand Prix'si olacak.

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