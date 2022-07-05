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Formula 1 Haberler

Ecclestone, ırkçılık tartışması nedeniyle Hamilton'a yüklendi

Bernie Ecclestone, çıkan ırkçılık tartışmaları konusunda Lewis Hamilton'ın üzerine geldi ve İngiliz pilotun 'birçok şeyi' unuttuğunu söyledi.

Betim Aker
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, Editör
Ecclestone, ırkçılık tartışması nedeniyle Hamilton'a yüklendi
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Bernie Ecclestone bir kez daha, sporun eski isimlerinin neden sürekli olarak 'negatif' düşüncelerini paylaşmaya bir platform buluyor olmalarını sorgulayan Lewis Hamilton'ı hedefledi.

Hamilton'ın yorumlarını teşvik eden olay ise, üç kez dünya şampiyonu Nelson Piquet'nin, yakın zamanda ortaya çıkan 2021 yılında yapılmış bir röportajda İngiliz pilota ırkçı söylemde bulunmasıydı.

Ancak 37 yaşındaki Mercedes pilotuna karşı gelmekte bir üne sahip olan Ecclestone, Piquet'yi savunanlar arasındaydı.

Ecclestone şu ifadeleri kullandı: ''O, kötü bir şey söylemek için zahmete girmez. Bu ['neguinho' kelimesi] bizim için uygun bir kelime değil fakat muhtemelen bunu Brezilya'da söylerseniz çok kötü bir şey değil.''

Unutulmaz Britanya Grand Prix'si hafta sonunda konuşan Hamilton ise şu ifadeleri kullandı: ''Geçtiğimiz birkaç haftada, sanırım yıllardır sporla ilgisi olmayan birilerinin beni aşağı çekmeye çalışmadığı ve negatif şeyler söylemediği bir gün olmadı. Ancak hâlâ buradayım ve güçlü şekilde duruyorum. İşime odaklıyım ve sporumuza çeşitlilik katılması için zorluyorum.''

Ancak, Blick'e verdiği bir röportajda Ecclestone Hamilton'a yüklendi. Eski F1 CEO'su, Hamilton'ın birçok şeyi unuttuğunu eleştirerek söyledi.

Blick'e konuşan eski CEO, ''Lewis birçok şeyi unuttu. Mercedes ona istediği meblağı ödemek istemediğinde, ben anında farkı ödeyeceğimi söyledim. Formula 1'in beyaz olmayan birine, bir Çinli'ye ve bir kadına ihtiyacı var.''

Ecclestone aynı zamanda Piers Morgan'a 'Uncensored' programında konuştu ve Morgan, Hamilton'ın ırkçılık hakkındaki görüşlerini kısaca 'anlamadığını' söyledi ve Hamilton'ın eski jenerasyon hakkındaki fikirlerini 'çöp' olarak değerlendirdi.

Ecclestone ise şu şekilde savundu: ''Tamamen çöp. Eğer benden bahsediyorsa, yaptığım hiçbir şey yok. Bence biraz düşünmeli, babasının ve benim bir süre önce bir işe girişmekten konuştuğumuzu biliyor. Ben ırkçı değilim. Hatta tam tersi, bu şeyleri söylemesi kesinlikle çılgınlık.''

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