Sainz, sorunlara rağmen Ferrari'ye % 100 güveniyor

İspanyol sürücü, sene sonunda Ferrari'den ayrılacak Sebastian Vettel'in yerine Maranello kökenli ekibe geçecek.

Ancak Ferrari'nin bu seneki performansının kötü olduğunun anlaşılmasının ardından, McLaren'ın mevcut performansına da bakarak Sainz'ın pişman olabileceği iddia edildi.

Sainz, Ferrari'ye geçiş kararı nedeniyle pişmanlık duymadığını söyledi.

Sainz, "Vermiş olduğum karardan dolayı çok rahatım. Ferrari'deki insanlara ve gelecekte yapabilecekleri şeylere % 100 güveniyorum."

"Geçen sene onların 7 pole pozisyonu kazanabilecek durumda olduğunu hatırlayın. Onlar, çok iyi araçlar üretmeyi bilen bir takım."

"Verdiğim karar nedeniyle gergin miyim? Beni gergin kılan şey, hiçbir hatam olmadan 30 puan kaybetmek olur."

"Beni şu anda esas endişelendiren şey bu. Şu anda yatağa girdiğimde bu kadar puanı nasıl kaybettiğimi, neden bunların yaşandığını sorup duruyorum."

"Gelecek sene Ferrari'de yarışmaya hazırım ve kararımdan eminim. Daha heyecanlı olamazdım." dedi.

Sainz, Ferrari pilotu olarak açıklanmasının ardından bu hafta İtalya'da kendisine olan ilgi artışının farkında olduğunu söyledi.

Sainz, "Tifosinin bana karşı olan heyecanını, otelden her ayrıldığımda bana yaklaştıklarında şimdiden görüyorum."

"Tifosi bir şekilde sizi buluyor ve iyi enerji veriyor. Bu hafta sonu görmüş olduğum enerji, şimdiden gelecek sene için beni böylesi geçmişe sahip bir takımın bir parçası olacağım için heyecanlandırdı."

"Ve dürüst olmam gerekirse, Ferrari'ye gitmek için kötü bir dönem olduğunu düşünmüyorum. Ferrari'ye gitmek eşsiz bir deneyim. Orası, F1 pilotu için özel bir yer. Oraya giderken 'Ferrari'ye gitmek istemiyorum' dediğiniz kötü bir dönem olmaz."

"Bana 100 defa böyle bir seçenekle gelseniz, hepsinde aynısını seçerim." dedi.

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