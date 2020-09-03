Perez: "Senna ile aynı puana sahip olmak benim için çok özel"

İtalyan Grand Prix'si hafta sonu öncesinde yapılan basın açıklamasında konuşan Perez, idolü Ayrton Senna ile aynı puan toplamına sahip olması hakkında şunları söyledi: "Puan sistemi o günden beri pek çok kez değişti, ancak buna rağmen idolüm ile aynı puan toplamına erişmek gerçekten çok özel bir şey."

"Ancak tabii ki de bu hikayeyi çocuklarıma anlatırken puan sisteminin pek çok kez değiştiğinden bahsetmeyeceğim! Çok da büyük bir problem yaratmaya gerek yok."

Bu önemli başarıya rağmen Perez, ve takımı Racing Point, daha önceki senelerde güçlü olduğu Spa-Francorchamps'tan iyi puanlar yakalayamadı ve "Pembe Mercedes" lakaplı RP20, sezon boyunca gösterdiği performansın uzağında kaldı.

Perez ise bu düşük performansının nedeninin birkaç şeye dayandığını ve kendisine göre bunun en büyük sebebinin, yarış boyunca olan performanslarının, düşük hızda iyi olmaması olduğunu söyledi.

Meksikalı pilot açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Erkenden gelişim sağlayamadık. Bence bu da aldığımız sonuca bir şekilde etki etti. Sanırım McLaren ve Renault kadar hızlı değildik ve onlar da gerçekten çok kuvvetlilerdi."

"Her ne kadar farklı stratejilerde olsak da, araçlarımız onlara yakın olsa da aldığımız sonuç pek de iyi değildi. Birbirimizin yanındaydık. Bu yüzden pistin bize uymadığını düşünüyorum. Sanırım hafta sonu boyunca birkaç yanlış karar da aldık, ancak çok büyük şeyler değildi."

"Umarım bu hafta sonu, her ne kadar Spa'dakine benzer bir yere basma kuvveti ile yarışacak olsak da, Monza'da daha rekabetçi olabiliriz."

Racing Point'in Spa'daki bu ani performans düşüşü, takımın 2020'deki aracında dizayn değişikliğine gitmiş olmasıyla da bağlantılı olabileceği konusunda bir takım görüşler ortaya atıldı.

Bu konu hakkında yorum yapan Perez, RP20'de yapılan değişiklerle beraber asıl amaçlarının hasarı azaltmak olduğunu söyledi.

Meksikalı pilotun açıklamaları şu şekilde: "Tabii ki de daha öncekine göre daha farklı bir araca sahibiz ve önceki senelerde genelde Spa'da oldukça rekabetçiydik. Ancak rekabetçi olmadığımız yerler de vardı, örnek vermek gerekirse Macaristan." Ancak araçta o kadar çok şey değişti ki bu sene daha iyi bir performans gösterebildik."

"Aracın hangi alanlarda daha güçlü, hangi alanlarda daha zayıf olduğunu biliyoruz ve her pist için doğru dengeyi yakalamaya çalışıyoruz. Daha güçlü olacağımız pistleri, ve buna ek olarak daha fazla zorlanacağımız pistlerin hangileri olduğunu biliyoruz."

"Ancak önemli olan şey, zorlandığımız yarışlarda hasarı azaltmak olacaktır."

Lance Stroll ise aracın doğası hakkındaki düşüncelerinde Perez'e destek verdi ve kendilerinin yüksek hızlı virajlarda hızlı olduğuna dikkat çekti.

Kanadalı pilot şunları söyledi: "Aracımızın nerelerde güçlü ve nerelerde daha az güçlü olduğunu biliyoruz. Daha hızlı virajlara ve yüksek yere basma kuvveti gerektiren Barcelona ve Hungaroring gibi pistlerde çok hızlı olduğumuzu kanıtladık."

"Ve daha sonrasında Spa ve Silverstone'da o kadar hızlı değildik. Bu yüzden aracın doğasının daha çok yüksek hız, yüksek yere basma kuvveti üzerine dayalı olduğunu düşünüyorum ve daha düşük yere basma kuvvetine sahip pistlerde aracı geliştirmek için araç üzerinde çalışmalıyız."