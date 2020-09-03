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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Son yarışa kadar Ferrari için elimden geleni yapacağım"

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Vettel: "Son yarışa kadar Ferrari için elimden geleni yapacağım"
Ekleyen:
, Editör

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, sezon sonunda Ferrari'den ayrılıncaya kadar elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Vettel, Red Bull'dan ayrıldığı 2014 sezonunun ardından Ferrari'ye katıldı ve geride kalan altı yılın ardından İtalyan ekibe veda edecek.

Bu yıl Ferrari pek de iyi durumda değil ve Vettel, tuhaf bir sezonun ardından Ferrari'ye veda edecek.

Alman pilot, takımın bu yıl iyi durumda olmadığını fakat son yarışa kadar her şeyini ortaya koymaya devam edeceğini belirtti.

"Bu yılki araç geçen yılki aracın bir gelişimi. İleriye doğru bir adım atmaya çalıştık ama kendimizi zor bir durumun içerisinde bulduk. Çünkü bu sezon güç ve yol tutuş eksikliğiyle ilgili sorunlarımız var. Aynı zamanda bu adımın daha büyük olmasını istesek de, geçen yılki araca göre sadece bir adım ilerledik."

"Şimdi içinde bulunduğumuz durumdan en iyi şekilde yararlanmaya çalışmaktan başka hiçbir şey yapamayız."

"Sezon sonunda ayrılacak olmam bir şeyi değiştirmiyor. Ferrari ile işbirliğimi olabildiğince yüksek sonuçlar alarak bitirmek istiyorum. Takımla birlikte aracı daha hızlı hale getirmek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz. Çözümler arıyoruz, doğru ayarları bulmaya çalışıyoruz."

"Hepimiz işbirliğimizi yüksek bir sonuçla tamamlamak istiyoruz. İki veya üç yarışta elde ettiğimiz sonuçlar, son yıllarda takımla yaşadığım hisleri etkilemez."

"İşimi yapmak için Ferrari'deyim ve son ana kadar en iyi sonuca ulaşmak için elimden geleni yapacağım."

 
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Editör Kemal Şengül

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