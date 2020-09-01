Ricciardo: “İyi araç ayarı, Renault’yu iyi hale getirdi”

Fransız üretici, Belçika’daki iyi hafta sonundan sonra İtalya Grand Prix’sine cesaretlenmiş şekilde gidiyor.

Ricciardo ve takım arkadaşı Esteban Ocon, Spa yarışını dördüncü ve beşinci bitirerek bu sezonki en iyi sonuçlarını almışlardı. İkili, Monza’da potansiyel bir podyumu gözlüyor.

Spa’daki güçlü performans, Renault’nun düşük yere basma gücü pistlerde daha dengeli olmasından yardım alsa da, Ricciardo ikinci Silverstone yarışının cuma antrenmanlarında keşfettikleri araç ayarı konfigürasyonunun da aynı şekilde yardımcı olduğunu düşünüyor.

Ricciardo, “Silverstone’dan kesinlikle elde ettiğimiz bir şeyler, özellikle de iyi bir araç ayarı var.”

“Bunu, araç içindeki hissiyat anlamında buldum. Ve bu hafta sonu da bunun üzerinde küçük değişiklikler yaptık.”

“Ve bir seansta, sanırım ikinci antrenmanda, bu iyi ayarı bulduğumuzu düşündüm. Yani güçlü olduğumuz temel bir şey var.”

“Sanırım bunu yüksek yere basma gücü isteyen pistlerde de çalıştırabiliriz. Bu, düşük yere basma gücüne özel değil. Bunu tüm seviyelerde çalıştırabiliriz. Yani sadece, yüksek yere basma gücünde neyin en iyi şekilde çalıştığını bulmak gerek.”

“Bu kesinlikle aracı canlandırıyor. Yani RS20’nin çalışmayı sevdiği yer konusunda oldukça özgüvenliyim.”

“Ve buna geçen sene sahip olup olmadığımız konusunda emin değilim. Geçen sene gerçek bir keşif yapıp yapmadığımızdan emin değilim, bundan dolayı bu cesaret verici.” ifadelerini kullandı.

Ricciardo, Renault’nun düşük yere basma gücü performansındaki dönüşümün, diğer pistlerde kanat seçimleri anlamında bazı radikal fikirler denemeyi düşünmek için yeterince iyi olabileceğini belirtti.

“Bunu değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birçok kez yüksek yere basma gücü isteyen pistlere gidiyorsunuz ve bunu sorgulamıyorsunuz.”

“Büyük kanadı araca taktık, çünkü en hızlısı bu olacaktı, ancak bilemiyorum. Bazı yüksek yere basma gücü isteyen pistlerde daha düşük kanat deneyip denemeyeceğimizi merak ediyorum. Ve bunun bizim için zayıf bir nokta olduğunu kabul ediyorum ve belki de daha küçük bir kanatla aracı çalıştırabiliriz.”