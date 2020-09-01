Horner: “Tek pit stoplu yarışlar, F1’i sıkıcı hale getiriyor”

Spa yarışı, güvenlik aracı periyodunda sürücülerin sert lastiğe geçmesiyle beraber bir lastik yönetimi yarışına dönmüştü.

Yarışı podyumda tamamlayan Max Verstappen, yarışın pek keyif verici olmadığını ve Mercedes’lerle savaşmaktan çok lastiklerine odaklanmak zorunda kaldığını söyledi.

Yarış galibi Lewis Hamilton ise, “Bu, özellikle keyif aldığım bir şey değil. Saldırmak, zorlamak istiyorsunuz.” demişti.

Horner, tek pit stopun en hızlı strateji olduğu yarışların, sürücülerin lastik koruma moduna girmesine sebep olduğunu ve bunun eğlence için iyi olmadığını düşünüyor.

Horner, “Tek pit stoplu yarışların her zaman sıkıcı olduğunu düşünüyorum. İki, üç pit stoplu yarışlara ihtiyaç var.”

“Bunun, işleri ve stratejileri karıştıracağını düşünüyorum. Ve tek pit stoplu, sürücülerin lastiğin tam performansını yansıtmadıkları, lastiği korudukları yarışların çok zorlu olduğunu gördük. Araçlar arasında denge oluşturmak için biraz daha değişken stratejilere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Pirelli’nin lastik hamuru seçimlerinde daha agresif olmasının, istediği şeye ulaşmanın en iyi yolu olup olmadığı sorulduğunda Horner, “İdeal bir dünyada evet. Yapmamız gereken en temel şey, yarışta kullanabileceğimiz strateji sayısını arttırmak.”

“Belçika’da neredeyse herkes tek pit stop stratejisini seçti. Ve bu hiçbir zaman heyecanlı bir yarış sağlamayacak.” ifadelerini kullandı.

Pirelli ile, ürünleri hakkında görüşmelerde bulunan F1 yarış direktörü Michael Masi ise, sorunun sebebinin tek pit stop stratejilerinin olduğuna ikna olmamış.

Masi, “Tek pit stoplu yarışları ve sıkıcı yarışları birbiriyle bağdaştırmanın biraz ağır olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazı tek pit stoplu yarışların heyecanlı olduğunu gördük.”

“Ayrıca bazıları sıkıcı, bazıları heyecanlı iki pit stoplu yarışlar da gördük. Yani bu açıdan, bu destekleyeceğim bir fikir değil.”

“Ancak bununla beraber FIA’nın Pirelli, F1, takımlar ve elbette sürücülerin katkılarıyla beraber her sene bir dizi kriteri karşılamak için birlikte çalışıyor ve Pirelli’nin hepsiyle yakın şekilde çalıştığı açık şekilde ortada.”

“Mario Isola, sürücüler toplantısına yılda 4-5 kez katılıyor ve Pirelli’nin neler yapmayı planladığını sürücülere ve takımlara iletiyor.”

“Yani bundaki değişiklik, F1, FIA, Pirelli, sürücüler ve takımlarla tüm ticari hak sahipleri arasında, amaçlara uygun bir lastiğe sahip olmak için birlikte çalışmaya devam edecek olmamız.” şeklinde konuştu.