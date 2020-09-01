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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Leclerc'in Spa’da yaşadığı hava basıncı sorununu açıkladı

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Ferrari, Leclerc'in Spa’da yaşadığı hava basıncı sorununu açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Ferrari, Charles Leclerc’in Belçika Grand Prix’sinde güç ünitesinde yaşadığı hava basıncı sorunu hakkında detaylı bir açıklama yaptı.

Spa yarışında Antonio Giovinazzi ile George Russell’ın karıştığı kazanın ardından giren güvenlik aracı, gridin arka bölümündeki sürücülerin pite gelmesine fırsat tanıdı ve Leclerc de pite geldi.

Ancak Ferrari, Monakolu sürücünün pnömatik sisteminde bir sorun olduğunu fark etti ve yapılan hava dolumu sebebiyle pit uzun sürdü.

Ferrari strateji şefi Inaki Rueda, “Her iki sürücümüz de 17. viraja çok yakındı ve pit girişine de yakınlardı.”

“İdeal olarak, Silverstone’daki gibi onları aynı turda pite almak istedik.”

“Ancak dikkate almamız gereken bir bilinmeyen faktör vardı. Charles’ın aracındaki motorun pnömatik vana sistemi, çok fazla hava kullanıyordu. Bu yüzden, buna ilave yapmak normalde üç saniye daha eklediği için onun piti daha uzun olacaktı.”

“F1 motorları, yağda da olduğu gibi, normalden daha fazla tüketim yapabilen vanaları çalıştırmak için hava kullanır.”

“Araçtaki hava deposu, basınçlı hava sistemine bağlanarak doldurulabiliyor ve SF1000’deki durumda, bağlantı parçası sol tarafta. Bu yüzden TV ekranlarında bir mekanikerin araca basınçlı hava tüpüne sahip bir cihaz taktığını gördük.”

 

“Bu tür şeyler bazen oluyor ve bu prosedürleri hafta sonu boyunca uyguluyoruz.”

“Bu uzun pit, Sebastian’a zarar verirdi. Bu yüzden bir tur daha pistte kaldı. Uzun pit de Charles’ın Kimi Raikkonen’e ve Seb’e geçilmesine sebep oldu.”

“Tek pit stoplu bir yarış için en iyi seçenek olduğunu düşünerek sert lastiğe geçtik.”

“Ancak bu lastiğin sona kadar nasıl dayanacağını kimse bilmiyordu.”

“Seb, finişe kadar oldukça yalnız bir yarış geçirdi ve öndekilerin performans kaybı yaşamasını ya da ikinci kez pite gelmelerini umdu.”

“Ne yazık ki bu iki senaryo da gerçekleşmedi. Charles, hava tüketimi yeniden yükseldiği için yine hava sorunu yaşadı, ancak bu sefer pek dramatik ölçüde değildi.”

“Yer aldığı pozisyonda, yeni bir set orta lastikten en iyi şekilde yararlanmak ve son turlarda hava sorunu yaşaması riskinden kaçınmak için ikinci pit bir olasılık olarak göründü.” şeklinde konuştu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Adam Cooper

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