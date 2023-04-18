Ricciardo: "Gride geri dönmek için bazı şartlarım var"

Sekiz kez yarış kazanan pilot, sıralamada aşağılarda yer alan bir takımla anlaşmak yerine 2023'te yarışlardan uzak kalmayı tercih etti.

Speedcafe'ye verdiği demeçte Ricciardo, "Koşulsuz bir şekilde gride geri dönmek istemiyorum."

"Bu yıl ara vermemin nedenlerinden bir tanesi, sadece F1 pilotlarından biri olmak için herhangi bir takıma gitmek istemememdi."

"Hâlâ da öyle hissediyorum. Kendimi sıfırdan bir kariyer inşa ederken ve bunu bir on yıl daha sürdürürken görmüyorum."

"Tabii ki istediğim her fırsata sahip olmayabilirim ama kazanmak istiyorum."

"Üst düzey, özgüvenimi ve heyecanımı geri kazanacağım bir takıma geri dönmek istiyorum."

"Belki bu benim bir zayıflığım ama bir bakıma da güçlü yanım, gridde ön sıralarda daha iyiyim ve en iyi performansımı biraz daha fazla baskı altında olduğum ve galibiyete ya da podyuma biraz daha yakın olduğum durumlarda gösterdiğimi hissediyorum."

Daniel Ricciardo, Third Driver, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu yüzden geri dönüp kendimi herhangi bir koltuğa atmanın, belki de en iyi ihtimalle ilk 10 için mücadele eden bir takıma gitmeye çalışmanın en iyi yanımı ortaya çıkaracağını düşünmüyorum."

"Gride geri dönmek istiyorum ama tabiri caizse bazı şartlar ve koşullar var, 'her ne pahasına olursa olsun döneceğim' demiyorum." dedi.

Ricciardo'nun F1'e geri dönmek için hangi seçeneklere sahip olduğu belirsiz. Red Bull'un 2024 yılı için boş koltuğu bulunmadığı gibi Ferrari'nin de yok.

Mercedes'in George Russell ile en azından 2024 yılına anlaşması olduğu düşünülürken, Lewis Hamilton'ın muhtemelen son F1 sözleşmesini yenilemesi bekleniyor.

Bu üç takımın dışında Fernando Alonso'nun harikalar yarattığı ve Lance Stroll'un şimdiye kadar sağlam bir performans sergilediği Aston Martin yer alıyor.

Dolayısıyla Ricciardo'nun geri dönüşü, bir tür proje üstlenmeye istekli olmasına bağlı ve Sauber (2026'da Audi olacak) en belirgin aday gibi görünüyor.