Alonso: "Hamilton ile tekrar aynı takımda yarışmak isterim"
Fernando Alonso, 'sorunlu' geçmişlerine rağmen Lewis Hamilton ile yeniden aynı takımda bir araya gelmeye olumlu baktığını söylüyor.
İkili, 2007 yılında McLaren'da takım arkadaşı olarak sorunlu bir sezon geçirdi. İspanyol pilot, casusluk skandalı ve sezon içinde Hamilton ile yaşadığı gerginlikler nedeniyle takımdan ayrılmak durumunda kaldı.
Daily Mail'e verdiği röportajda Alonso, Hamilton ile takım arkadaşı olarak geçirdikleri kısa dönemi 'zor' olarak nitelendirdi ve durumun takım tarafından yanlış yönetildiğini iddia etti.
Alonso, "Zor bir sezon geçirdik, ama birbirimizin pistte yaptıklarına saygı duyduk ve hâlâ da duyuyoruz."
"İkimiz de diğerinin yetenekli bir pilot ve şimdiye kadar karşılaştığımız en zorlu rakiplerden biri olduğunu düşünüyoruz."
"O sezonki durum, takım tarafından iyi yönetilmedi. Gençtik ve olgunlaşmamıştık, şu anda olmadığımız pek çok şeydik. Yardıma ihtiyacımız vardı ancak yönetimden bir yardım göremedik." dedi.
Lewis Hamilton, McLaren MP4-22 Mercedes, 1st position, and Fernando Alonso, McLaren MP4-22 Mercedes, 2nd position, celebrate on the podium
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Alonso, 2015'te yönetim değişip Honda motoruna geçtiklerinde McLaren'a geri döndü. Ancak Renault ve Ferrari takımlarında yarıştıktan sonra İspanyol pilotun McLaren hakkındaki fikri değişmişti.
Alonso, "McLaren ile devam edemezdim, garajın sadece bir tarafını gören bir takımdı."
"Ron [Dennis], Çin'deki sondan bir önceki yarıştan sonra 'Bizim yarışımız [Felipe] Massa ile değil, Fernando ile' demişti. Takımınız bunu söylediğinde devam edemezsiniz. Ama kariyeriniz adına pek çok şey öğrenirsiniz." dedi.
Alonso, artık aralarında bir sorun olmadığını belirttiği eski takım arkadaşı Hamilton ile tekrar aynı takımda yarışmayı isteyeceğini söyledi.
İspanyol pilot, "Kariyerlerimizi birlikte sonlandırmak güzel olurdu, bunu çok isterdim." dedi.
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