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Rosberg: "Bırakacağım zamanı kendim seçmek istedim"

Erken bir yaşta emekliye ayrılan Nico Rosberg, performans kaybetmeden önce emekli olmak istediğini itiraf ediyor.

Altay Gök
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Rosberg: "Bırakacağım zamanı kendim seçmek istedim"

Zorlu bir mücadelenin ardından 2016 sezonunun son yarışında şampiyonluğa ulaşan Rosberg, sadece bir hafta sonra tüm F1 camiasını şoka uğratarak emekliye ayrıldığını açıklamıştı.

31 gibi oldukça erken bir yaşta emekliye ayrılan Rosberg'in bir noktada döneceği düşünülüyordu, ancak kendisi kararına sadık kalmayı tercih etti.

Sürpriz emekliliğiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Rosberg, yeterince iyi olamayacağı zamanlar gelmeden önce bırakmak istediğini itiraf ediyor.

Rosberg, "[Bir noktada] yeterince iyi olamayacağımdan ve artık hiçbir takımın beni istemeyeceğinden korkuyordum. Bırakacağım ana kendim karar vermek istedim."

"Bir bakıma kimliğimden vazgeçtim. Hayatımdaki her şey yarışmakla ilgiliydi: mekanikerlerim, mühendislerim, takım arkadaşlarım, hatta sosyal çevrem."

"Tüm bunları bir anda sıfırlamak sistemimde bir şok etkisi yarattı, üstelik başarı bağımlılığından ve tanınma isteğinden de vazgeçtim."

"Kendime başka ne gibi tutkularım olduğunu hiç sormamıştım. Her zaman sadece bir sonraki yarışı düşünüyordum. Emekli olduktan sonra kendimi tanımak için de çok yatırım yaptım." dedi.

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