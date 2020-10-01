Ricciardo, artık Renault’nun her yerde güçlü olabileceğinden emin

Ricciardo, son dört yarış içerisinde Spa’da ve Sochi’de dördüncü, Monza’da altıncı, Mugello’da beşinci oldu.

Bu yarışların üçünde takım arkadaşı Esteban Ocon da iyi sonuçlar elde etti.

Ricciardo şu anda sürücüler şampiyonasında altıncı sırada yer alıyor ve dördüncü sıradaki Lando Norris’in sadece iki puan arkasında. Renault ise takımlar şampiyonasında üçüncü sıradaki McLaren’ın sadece yedi puan arkasında beşinci.

Ricciardo, Sochi’deki sonucun güven inşa ettiğini, çünkü bu pistte takımın ve kendisinin geçmişte pek güçlü olmadığını söyledi. Geçen sene buradaki yarışa 10. başlayan Avustralyalı sürücü, yaşadığı temas sonucu yarışa erken veda etmişti.

Ricciardo, “Bu hafta sonunun ardından artık kesinlikle daha özgüvenli olabilirim.”

“Nico (Hulkenberg) geçen sene burada iyi bir sonuç elde etmişti, ancak kesinlikle bizim en güçlü olduğumuz pist değildi. Ve kişisel olarak benim de en güçlü olduğum pist değil.”

“Bu yüzden kişisel olarak burada iyi bir sonuç almak ve ayrıca aracın da hafta sonu boyunca iyi olması çok şey ifade ediyor.”

“Bu, gittiğimiz herhangi bir pistte artık bana güven veriyor. Araç ilk beş için yeterli olur mu bilmiyorum, ancak artık her pistte gerçekçi olarak Q3’ü hedefleyebiliriz.”

“Son dört yarış gerçekten olumluydu. En kötü sonucumuz altıncılıktı, bu yüzden mutluyum.”

“Dayanıklılık iyi durumda. İyi bir yerdeyiz. Birkaç hatam oldu, ancak yine de sonuçlardan memnunum.” şeklinde konuştu.

Sochi yarışının ilk bölümünde dördüncü sırada yer alan ancak yarışı yedinci tamamlayan Ocon da Enstone merkezli takımın gelişim kaydettiğini belirtti.

Ocon, “Doğru yöndeyiz. Hızın güçlü olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki yarışlar için de durum iyi gözüküyor, öndekileri yakalıyoruz, ki bu da takımlar şampiyonasındaki ana hedef. Yarışın bir noktasında dördüncüydüm. Bu da ilerlediğimiz anlamına geliyor.” dedi.