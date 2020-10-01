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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, genç sürücü bolluğu nedeniyle baş ağrısı yaşamıyor

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Ferrari, genç sürücü bolluğu nedeniyle baş ağrısı yaşamıyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Ferrari Sportif Direktörü Laurent Mekies, Ferrari Genç Sürücü Akademisi'nde yer alan pilotlar için Formula 1 planlamasında sorun yaşamadıklarını söyledi.

Ferrari Sürücü Akademisi'nde yer alan Mick Schumacher, Callum Ilott ve Robert Shwartzman, bu sene F2 şampiyonluğu için mücadele ettiler ve gelecekte F1'e girmeyi umuyorlar.

Ferrari'nin Alfa Romeo'da bir koltuk hakkı bulunuyor ve şu anda o koltukta Antonio Giovinazzi yer alıyor. Takım aynı zamanda Haas ile de bir pilot için görüşme yapıyor.

Takım, üç genç pilotuna da sezon bitmeden 1. antrenman seanslarında sürüş hakkı vermek istiyor. Haas'ın bunun için en olası yer olduğu tahmin ediliyor.

Ferrari'ye yakın kaynaklar, bugün Soçi'deki ilk F2 yarışını kazanan ve şampiyona liderliğinde fark açan Mick Schumacher'in gelecek sene F1'e girme yolunda favori olduğunu düşünüyorlar.

Mekies, F1 yolunda üç pilotlarının olmasının kendileri için pozitif olduğunu, önceliklerinin onlara uzun vadeli bir gelecek planlaması yapmak olduğunu söyledi.

Mekies, "Bu bir baş ağrısı değil, sahip olunabilecek iyi bir sorun. Bu tür şeylerle baş etmek istiyoruz. Pilotlarımız çok iyi iş çıkarıyorlar. Mick ve Callum, geçen seneye göre çok ciddi ilerleme kaydettiler. Şampiyonada çok güçlü bir şekilde liderler."

"Robert, ilk senesinde bu isimlerle hemen hemen mücadele edebildi. Bu üç ismin performanslarından çok mutluyuz. Marcus ve Giuliano Alesi daha fazla sorun yaşadılar."

"Ancak tepedeki üç ismi düşündüğümüzde, çok mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Bu durum bizde baş ağrısına neden olmuyor. Tam tersi gelecek için stabilite ve seçenekler sağlıyor. FDA (Ferrari Sürücü Akademisi) bunun için var."

"Bu açıdan tabii ki, bu üç isim için aynı anda yer bulmanın mümkün olmayacağının farkındayız."

"Ancak onlara potansiyellerini en iyi şekilde gösterebilecekleri araçlara sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Bugün F2'de olurlar, yarın ya da gelecek sene ya da sonrasında test yapabilirler. Hedefimiz bu." dedi.

Mekies, bu üç isim arasında gelecek sene koltuk kapmak için bir mücadelenin olmadığını söyledi.

Mekies, "Şu anda onlar için eleme modunda değiliz. Onların gelişmeye devam edebileceklerinden emin olmak istiyoruz. Günün sonunda Charles'da ve birçok olağan üstü pilotta bunu gördük. Gelişim süreci önemli. F1'in kapısında beklerken, gelişim süreci durmuyor." dedi.

Mekies, Aralık ayında Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek genç sürücü testlerinin onların deneyim kazanması açısından önemli olacağını söyledi.

Mekies, "Genç sürücü testleri, harika bir fırsat olacak. Tabii ki o testlerde bizimle ya da partner takımlarımızla olacaklar. Bu yüzden onları pistte göreceksiniz. Ancak evet, biraz geç olacak."

"Bizim tarafımızda, kararlar için aceleci değiliz. Bugün bir şey açıklamamı beklemeyin. Bu üç ismin F1 aracıyla gelişimi sürdürmeleri planımız var." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Callum Ilott , Mick Schumacher , Robert Shwartzman
Editör Adam Cooper

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