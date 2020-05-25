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Formula 1 / Son dakika

Renault, yeni sürücü için sezon başlangıcını bekliyor

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Renault, yeni sürücü için sezon başlangıcını bekliyor
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
25 May 2020 14:07

Renault, bir sonraki sezonda Daniel Ricciardo'nun yerine gelecek isme karar vermek için sezon başlangıcına kadar bekleyecek.

Ricciardo'nun 2021 için McLaren ile kontrat imzalamasının ardından Renault'nun, Esteban Ocon'un yanında bulunan boşluğu doldurması gerekecek. 

Her ne kadar koltuk için büyük isimler bulunuyor olsa da - bunlardan bazıları Fernando Alonso, Valtteri Bottas ve Sebastian Vettel - takım, alınacak olan kararda acele etmek istemediklerini belirtti. 

Renault F1 takım patronu Cyril Abiteboul, bir sonraki sene için seçilecek pilot için Renault'nun 2020 aracının ne kadar rekabetçi olduğunun görülmesi gerektiğini belirtti.

#thinkingforward (#ileriyidüşünmek) serisi kapsamında Motorsport.com'a yaptığı özel bir röportajda konuşan Abiteboul şunları söyledi: "Daha bir yarış, hatta bir seans bile yapmadık. Sadece kış testlerini yaptık."

"Performansımız ümit vericiydi, ancak bu sadece kış testleriydi ve dürüst olmak gerekirse, konuştuğum şu an itibariyle, aracımızın rekabetçiliğini bilmiyorum. Kendi analizlerimize sahibiz ancak kesin bir sıralama turu atmadığımız sürece sonucu bilemeyeceğiz."

"Normalde aracın rekabetçi doğası, takımın ve kadroda bulunan yeni insanların rekabetçi ruhunu yansıtır. Böylece paramızı nereye yatıracağımız konusunda bir fikrimiz olur, ancak an itibariyle herhangi bir karara aniden varmak istemiyorum."

"Şu anda bulunduğumuz durumda biraz zamanımızı kullanıp bir fikir elde edinmeye çalışıyoruz, böylece doğru kararı verdiğimizden emin olmak istiyoruz, çünkü 2021'de bize katılıp 2022'de de bizimle yola devam edecek bir sürücü bizim için önemli olacak."

"Buna ek olarak kendi sportif kural değişimlerinden sonra gidişatımızı göreceğiz, amacımızın değişmediğinden emin olacağız ve bunları tamamlamak için de elimizde doğru sürücüleri barındırdığımızdan emin olmalıyız."

"Biraz bekleyip doğru kararı verdiğimizden emin olmak istiyoruz. Bence sürücüler konusunda domino etkisinin ilki yaşandı. Ben bir tane daha yaşanacağına inanıyorum, ancak birkaç ay sonrasında olacaktır."

Abiteboul, Ricciardo'nun 2020 aracındaki ilerlemesini görmeden Renault'dan ayrılma kararını vermesi konusunda hayal kırıklığı yaşadığını kabul etse de, McLaren ve Ferrari'nin bir an önce kadrosunu belirleme isteğinin Avustralyalı pilotun bu kararını etkilediğine inandığını söyledi.

Abiteboul, Ricciardo'nun kararı hakkında şunları söyledi: "Öncelikle hatırlamamız gereken şey kendisi ile bir yıl, bir sezon geçirmiş olmamız ve bu sezondan beklentilerimiz, kesinlikle geçen sezondan olan beklentilerimizden yüksek."

"Biraz hayal kırıklığı yaşadım çünkü bir şeyi, istikrar olmadan inşa edemezsiniz. Bu sürücüler için geçerli, ancak aynı zamanda tüm organizasyonu da kapsamakta."

"Geçtiğimiz sene çok fazla değişiklik yaşadık: Çalışanlarımızın %70'i yönetimde veya kendi departmanlarında yaşanan bir değişim gözlemledi. Yeni bir teknik direktör, yeni bir aero direktörü, yeni bir mühendislik direktörü."

"Tüm bunlar 12 ay içinde, pek çok değişim ile yaşandı. Bunun sonucunu görmek isterdim, çünkü biliyoruz ki bir sürücü değişimine ve bir seçime gitmeden önce, bir gecikme olduğunun farkındayız."

"Ve ben de, Daniel'ın kararını hızlı bir şekilde verme konusunda onu zorlayan bu iki takımın hareketleri konusunda şaşkına uğradım. Biz de bu süreci zorlamak istemedik ve planımız üzerinden devam etmek istedik. Planımız ve önceliğimiz daha iyi bir araç üretmek."

"Eğer geçen sene daha iyi bir araca sahip olsaydık bana bu soruyu soruyor olmazdınız. Ve biliyoruz ki eğer daha iyi bir araca sahip olursak, gelecekte tüm sürücüler için ilgi çekici olabiliriz, bu da bizim amacımız. Bizim önceliğimiz bu."

"Yeni kurallar, yeni anlaşma bizim önceliğimiz oldu. F1'in geleceğini güven altına almak bizim önceliğimiz oldu. O kendi kararını verdi, biz de yolumuza bakıyoruz."

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Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo Şimdi al
Takımlar Renault F1 Team
Editör Jonathan Noble

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