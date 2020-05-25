Britanya GP, F1 yarışına ev sahipliği yapmak için Ağustos ayına açık

Silverstone, COVID-19 salgınının ardından, 26 Temmuz ve 2 Ağustos tarihlerinde iki Britanya GP'sine sahip olmayı umut ediyordu. Ancak, İngiliz hükümeti geçen hafta bir dizi karantina kuralı açıkladı ve F1 personeli de dahil olmak üzere ülkeye giren herkesin 14 gün süreyle karantinaya alınması gerekiyor.

Macaristan şimdi Temmuz ayında Avusturya'nın ardından yapılması planlanan ikinci yarış gibi görünüyor. Ancak Silverstone, bu yıl kapalı kapılar ardında bir yarış düzenleme planından vazgeçmedi ve gerekirse Ağustos ayında dahi F1'e ev sahipliği yapmaya hazır.

Silverstone'un patronu Pringle Sky Sports F1'e verdiği demeçte, "Temmuz ayının ortalarından sonuna kadar sahip olduğumuz ve konuştuğumuz orijinal tarihlerimiz var, ama aslında Ağustos ayına kadar da esnekliğimiz var."

"Formula 1 için bir, hatta iki tarih bulmanın sorun olacağını düşünmüyorum. İhtiyacımız olan şey hükümetin yeşil ışığı ve bunun yanması vakit alacak."

"Taraftar olmadan pisti hazırlamamız gereken süre açısından bakarsak, doğrusu bu nispeten kısa bir zaman. Ama COVID-19'un sonuçlarıyla ilgili hesaba katılması gereken çok fazla planlama var ve bu bizim için yeni, keşfedilmemiş bir alan."

"Ama her şey sabit bir altyapıda gerçekleşiyor. İki kalıcı padok bloğumuz var, bu yüzden çok fazla çadır veya fan alanı veya bunun gibi bir şey koymaktan bahsetmiyoruz." dedi.

Bu iki haftalık karantina dönemi 8 Haziran'da yürürlüğe girecek ve her üç haftada bir hükumet tarafından gözden geçirilecek.

Pringle, "Bence Formula 1, bir şampiyona bu muafiyete ihtiyaç duyuyor ve bunun nasıl olacağını anlamaları gerekiyor, çünkü bir plan yapmak zorundalar."

"Bu, önemli bir lojistik operasyon. Bir dizi tarihi bir araya getirmeniz ve işe yarayan bir ulaşım planına sahip olmanız gerekiyor. Ayrıca bunun personel üzerindeki etkilerinin ne olduğunu da bilmek zorundalar. Bu biraz netlik gerektiriyor."

"Bence pozitif olmak için bir sebep var, bu da tarihimizin geciktirildikçe her şeyin daha kolay olabileceği durumu."

"Ama aslında planlama açısından on takımdan yedisinin, birkaç yarış arasında fabrikalarına gidip gelemeyeceklerini bir an önce bilmeleri gerekiyor."

"Silverstone için konuşursak, eğer Ağustos'a geçersek bu biraz daha kesinlik verebilir, ama temelde en önemli şey karantina durumunun netleşmesi olacak." dedi.