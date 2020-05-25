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Formula 1 / Son dakika

Abiteboul: "Renault uzun yıllar F1'de ve yarışlarda kalmayı planlıyor"

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Abiteboul: "Renault uzun yıllar F1'de ve yarışlarda kalmayı planlıyor"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Jonathan Noble
Çeviren: Abdullah Çelik
25 May 2020 10:42

Renault F1 Takım Patronu Cyril Abiteboul, "Yeni Anlaşma" sonrasında çok mutlu olduklarını ve Renault'nun uzun yıllar F1'de kalmasını beklediklerini söyledi.

Abiteboul, gelecek senelerde devreye girecek yeni kurallarla birlikte Formula 1'in artık iki farklı seviyenin olduğu bir spor olmayacağını, bütçelerin azalması ve yenilikçiliğin artmasıyla rekabet seviyesinin yükseleceği ve her takımın kazanabilecek durumuna gelebileceğini söyledi.

Motorsport.com'un #thinkingforward serisine konuşan Abiteboul, Renault'nun DNA'sında yarışların olduğunu ve son gelişmelerle birlikte F1'de kalmasını beklediğini söyledi.

Abiteboul, "Büyük bir kriz döneminden geçiyoruz, bu yüzden küresel anlamda yaşananların gerçekte nasıl etkileyeceğini söylemek zor ancak Formula 1'de olan her şeye bakarsak - daha iyi para dağılımı, düşük bütçe seviyesi, planlanandan daha düşük bütçe seviyesine geçişmesi - bizim için muhtemelen çok iyi olacak. Bizim çalışma seviyemize çok yakın bir seviyeye düşülecek."

"Bu bana göre çok daha iyi bir iş modeli olacak. Koşullar daha iyi olsaydı, geçmişte sporda olan başka üreticiler de geri dönebilirdi. Böylece daha iyi bir gelecek olabilir."

"Motoru geliştirmek için çok çılgın paralar harcıyoruz. Gerçekten son senelerde harcadığımız paralar çok üst noktada. Sonunda bu konu değişecek."

"Sonunda sesimiz duyuldu. Bu ses sağ duyunun sesi."

"Alınan tüm kararlar, sporda olanlar için doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Buna gerçekten inanıyorum." dedi.

Koronavirüs nedeniyle yaşanan kriz döneminde araç satışları çok ciddi düştüğü için, üreticilerin motor sporlarına yatırım yapmayacağı yönünde endişeler var.

Koronavirüs öncesinde dahi Renault'nun F1'deki geleceği konusunda şüpheler vardı. Abiteboul, son gelişmeler konusunda umutlu olsa da, yine de kesin olarak Renault'nun F1'de kalacağını garanti edemiyor.

Abiteboul, "1970'lerden beri F1'deyiz. Formula 1'e her zaman sadık olduk ve sadece sadakat açısından değil köklerine, geldiğin yere ve tarihine bağlı olmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu sayede bugünkü ve gelecekteki müşterilerinize kendinizi anlatabilirsiniz."

"Motor sporları eşsiz bir değere sahip ve marka değerine katkı sağlıyor. Bu yüzden bunun bir spor ve teknolojinin merkezi olması dışında pazarlama açısından da önemli olduğuna inanıyoruz. Burada yarışıyoruz ve aynı zamanda duygularımızı da gösteriyoruz. Buranın anlamı çok fazla. Bu yüzden onlarca yıldır buradayız ve çok uzun süre kalmaya niyetliyiz."

"Müşterilerin sizin markanız ve ürünlerinizle ilgilenmesi için açık bir hikayeye sahip olmalısınız. Bu açıdan DNA'nızda, tarihinizde ve mirasında olanlar, bir çok şeyden daha büyük öneme sahip." dedi.

Renault - Nissan ortaklığı Formula E'ye adanmış durumda. Abiteboul, Formula 1 ve Formula E'de aynı anda olmanın, markanın Formula E'yi ekonomik açıdan daha kolay yürütmesinde yardımcı olduğunu çünkü Formula 1 için geliştirilen bazı teknolojilerin Formula E'de de kullanılabildiğini söyledi.

Abiteboul, "Dürüst olmam gerekirse elektrikleşme trendi değişmeyecek ve hatta önümüzdeki süreçte daha sürdürülebilir olması açısından hız kazanacak. Bu yüzden evet, Formula 1 de daha çok o yöne odaklanmalı. Ancak 2009'da KERS'in spora girmesinden ve 2014'te turbo hibrit motorlar gelmesinden bu yana zaten bu durum söz konusu. F1'i bu konuda pazarlama konusunda daha iyi iş çıkarmalıyız." dedi.

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Seri Formula 1
Takımlar Renault F1 Team
Editör James Allen

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