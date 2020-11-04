Red Bull, Türkiye öncesinde Albon'un özgüvenini yenilemeye çalışacak

Albon, Red Bull’a gelecek sene için bir koltuğu hak ettiğini göstermeye çalışıyor, takım da genç pilotla devam etmeyi veya önümüzdeki sene Nico Hülkenberg ya da Sergio Perez gibi daha tecrübeli pilotlarla yarışmayı değerlendiriyor.

Fakat Albon’un Imola’da bu yolda kendine yardım edecek tek şansı da, Max Verstappen’in yarış dışı kalmasıyla çıkan güvenlik aracı geri pite girdiğinde kalabalığın içinde spin atmasıyla son buldu.

Sezonun son 4 yarışının kalmasıyla Red Bull’un artık yakın zamanda bir karar vermesi gerekecek , bu yüzden Albon’un performansını arttırması gerekiyor.

Taylandlı pilotun Imola’daki performansını değerlendiren Red Bull takım patronu Christian Horner Sky F1’le röportajında : “Alex için zordu çünkü tüm öğleden sonra boyunca Charles (Leclerc) ve Daniel (Ricciardo) ile yarış halindeydi.” dedi.

“Ve yarış tekrardan başladığında yeni lastik seti üzerindeki Perez’le savaşı sırasında 2. Şikanda kontrolü kaybetti. O yüzden yarıştan 0 puanla ayrılmak kendisi için çok sinir bozucuydu, takım için de öyle.”

“Tabii ki şu an ile Türkiye GP’si arasında kendisiyle çalışarak özgüvenini tazelemeye ve yarışta yeniden denemeye çalışacağız.”

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko da sürücüler konusunda son kararı vermek için takımın Abu Dhabi’deki sezon finalini bekleyebileceğine işaret etti.

Albon, Pazar günkü yarışta belki de en büyük hatanın yumuşak lastikler için pite girmemek olduğunu çünkü böylece arkasında daha hızlı hamurun üstündekilere açık hedef olduğunu söyledi.

Televizyon muhabirlerine konuşan Albon: “Tüm yarışı diğer araçların arkasında geçirdiğimiz bir yarıştı. Orada çok yapılacak şey yoktu.”

“Şimdi sonradan baktığımda yarışın sonunda diğerleri pitstop yaptığında bizim de yapmamız gerektiğini görüyorum, çünkü önlerine gelen ilk soğuk lastikli araçtık ve onları geride tutmak zor olacaktı.”

“Galiba spin atmama sebep olan bir temas da yaşadık ve hepsi böylelikle son buldu. Eğer pitstop yapsaydık podyum için savaşabileceğimiz yarışlardan biriydi. Ama bazen böyledir.”

Fakat Albon’un hafta sonu felaketlerden ibaret değildi, takım arkadaşı Max Verstappen’in sadece 0.396 saniye gerisinde sıralama turu atan Taylandlı pilot, takımının yanlış stratejisi olmasaydı puan yarışında olacaktı.

Takım içinde biraz daha zorlayıp zorlayamayacağı sorulduğunda Albon: “Doğrusu zaten elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Yapmadığımdan değil, tabii ki zorlamaya devam ediyorum, yapabileceğim her şeyi yapıyorum. Benim açımdan kötü bir hafta sonu değildi, ama şu anda Türkiye’ye odaklanacağız.”