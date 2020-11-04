AlphaTauri: "Kvyat'ın Imola sonucu şans eseri değildi"

Rus pilot, Max Verstappen’in lastiği patlayarak spin atmasından önce yarışta 8. sıradaydı.

Öndeki 3 pilot da (Lewis Hamilton, Valtteri Bottas ve Sergio Perez) yumuşak lastiklere geçmek için pite girdi.

Sonraki üçlü olan Danil Ricciardo, Charles Leclerc ve Alex Albon da sert humarlarla dışarıda kaldı.

AlphaTauri yumuşak lastiklerin Kvyat’ı hızlandıracağını düşünerek pite soktu ve yarış tekrar başladığında Kvyat’ın Perez’in hemen arkasında 7. sıradaydı.

Hareket tekrardan başladığında Kvyat yumuşak lastiklerin üstünde Meksikalı pilottan daha iyi bir iş çıkararak hem Racing Point’ı hem de Albon’un Red Bull’unu geçti, sonrasındaysa 4. sırayı almak için Leclerc’in Ferrari’sine çok güzel bir hamle yaptı. Fakat ne yazık ki 3. sıradaki Daniel Ricciardo engeline takılarak podyum göremeden yarışı bitirdi.

Tost: “Şöyle söyleyeyim, şanslı değildik; doğru kararı uyguladık. Çünkü diğer takımlar da aynısını yapabilirdi.”

“Bazıları yaptı bazıları yapmadı. Biz yaptık ve bundan bir fayda sağladık, 7. sıradayken 4. sıraya çıktık, yani 3 sıra kazandık. Perez, Leclerc ve Albon’u geçerek Ricciardo’nun hemen arkasında 4. sırayı aldı.”

“Ve bence birkaç tur daha olsaydı onu da geçmek için iyi bir şansı olurdu.”

Leclerc’i geçişi hakkında Tost: “İnanılmaz bir hareketti. Daniil dün sıralama seansında da çok iyiydi. Bu pisti seviyor, aracından da çok memnundu; çok, çok iyi bir performans çıkarttı.”

Ferrari’nin önünde bitirmek aynı zamanda AlphaTauri’ye takımlar şampiyonasında 6.lık savaşı için İtalyan rakibiyle 2 puan daha fark kapatma imkanı verdi. Ferrari şu anda AlphaTauri’nin sadece 14 puan önünde ama Tost bu mücadeleyi önemli bulmadıklarını söyledi.

Tost: “Ferrari’ye odaklanmış değiliz, mümkün olan en iyi işimizi çıkarmaya çalışıyoruz. Daha sonra sezonun sonunda sonucun ne olduğunu göreceğiz.”

Sonraki İstanbul yarışına giderken Tost, aracın geliştiğine ve her yerde hızlı olabileceğine emin.

“Şu anda fazlasıyla rekabetçi bir aracımız olduğunu söylemeliyim, Spa’da hızlıydık, Monza’da hızlıydık, Pierre’in 6. bitirdiği Nürburgring’de iyi bir yarış çıkardık, Portimao’da iyi bir yarışımız oldu ve son olarak Imola’da da rekabetçi bir aracımız vardı.”

“Ve bu pistlerin hepsinin farklı karakteristikleri var. O yüzden İstanbul’da da rekabetçi bir aracımız olacağından eminim, ama önce oraya gitmemiz gerek ki FP2 sonrasında size daha fazlasını söyleyebileyim.”

“Zorlu bir pist, özellikle lastikler açısından, çok dikkatli olmalısınız; hepimizin bildiği üzere uzun ve çok hızlı virajlar var.”

“Ve sıcaklıklar da çok düşük. Hava durumu tahminlerine baktığımda yağmurlu geçebileceğini de söylüyordu. Göreceğiz, kolay bir çalışma olacağa benzemiyor.”

“Pistin nasıl olacağını da bilmiyorum çünkü 9 yıldır görmedim. Engebeli olacak mı olmayacak mı? Hiç bir fikrim yok. Hepimiz için bir sınav olacak.”