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Formula 1 / Son dakika

Verstappen, tarihin en genç şampiyonu olamadığı için üzgün değil

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Verstappen, tarihin en genç şampiyonu olamadığı için üzgün değil
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, Editör

Red Bull F1 pilotu Max Verstappen, tarihin en genç dünya şampiyonu olma fırsatını kaçırmasına rağmen üzgün olmadığını belirtti.

Max Verstappen, bu yıl şampiyon olabilseydi tarihin en genç dünya şampiyonu haline gelecekti. Ancak Lewis Hamilton'ın Imola'da galibiyete ulaşmasıyla böyle bir ihtimal kalmadı.

Verstappen, 2016'dan beri düzenli olarak her yıl galibiyetler almayı başarsa da, şampiyonluk savaşına ortak olamadı.

Geçen yıl kariyerinin en iyi sonucu olan şampiyona üçüncülüğünü elde etti ve bu yıl finiş gördüğü tüm yarışlarda podyuma çıktı.

Ancak birden fazla kez yarış dışı kalan genç sürücü, sonunda bitime dört yarış kala şampiyonluk umutlarını kaybetti.

Verstappen, bunun hakkında ne düşündüğü sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bunun gibi rekorlar artık benim için o kadar da önemli değil."

"Bu tarz rekorlara odaklanmak için çok erken. En iyi araca sahipsek, rekorlar da kendiliğinden gelecektir."

Verstappen, F1'de yarışmaya başlamasının ardından tarihin en genç F1 pilotu olmayı başardı ve ardından tarihin puan alan en genç pilotu oldu ve sonrasında da da en genç podyuma çıkan pilot ve en genç yarış galibi haline geldi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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