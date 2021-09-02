Raikkonen: "F1'in ötesinde ailemle vakit geçirmek dışında planım yok"

Alfa Romeo pilotu Raikkonen, çarşamba günü yaptığı açıklamada 2021 sezonunun ardından Formula 1'den ayrılacağını ve 20 yıllık kariyerine son noktayı koyacağını duyurdu.

Fin pilot, emekliliğini açıkladığı Instagram açıklamasında, yeni şeyler denemesinin vakti geldiğini belirtmişti. Fakat perşembe günkü FIA basın toplantısında, şu anda ailesiyle vakit geçirmesinin ötesinde hiçbir plan yapmadığını dile getirdi.

Raikkonen emekli olduktan sonra ne yapacağı sorulduğunda, "Herhangi bir planım yok."

“Belli bir programa sahip olmak istemiyorum çünkü açıkçası başladığımdan beri F1'deki son 18, 19 yılda her zaman belli bir programım vardı. F1'e verdiğim bu iki yıllık arada bile ralli yaptım, yani her zaman belirli tarihlerde gelecek olan şeyler yani programlar vardı."

“Ben bunu istemiyorum. Başka bir şey yapmak istememin en büyük nedenlerinden biri bu, yani hayatın yarış ya da F1'in getirdiği iş yüzünden gitmemesi."

"Yani acele etmiyorum. Daha henüz ne yapacağımı düşünmedim bile."

“Açıkçası, bir süredir bu durum içerisinde olduğunuzu biliyorsunuz, bu yüzden farklı şeyler yapmak için fırsatlar var. Fakat şu an bunu düşünmekle dahi ilgilenmiyorum.” cevabını verdi.

Raikkonen, 2001 yılında Formula 1'deki ilk kez yarışmaya başladı ve 2010-2011 yılları hariç her sezon Formula 1'de yer aldı. Bu sayede de Formula 1 tarihinde en çok Grand Prix'ye katılan pilot konumunda yer alıyor.

O iki yıllık arada da Raikkonen, Dünya Ralli Şampiyonası'nın yanı sıra iki NASCAR yarışına katıldı.

Kimi Raikkonen, Rally GB 2010 Photo by: Motorsport Images

Motorsport.com'a konuşan Raikkonen, gelecekte başka bir yerde yarışma şansı olup olmadığı sorulduğunda bu konuyu çok fazla düşünmediğini belirtti.

Raikkonen, "Bilsem zaten söylerdim ama dediğim gibi hiç planım yok."

“Şu an için herhangi bir plan yapmayı düşünmüyorum. Dediğim gibi programsız hayatın tadını çıkarmak istiyorum. Bir program olacaksa, bu ailemizin programı olabilir ve bu hoşuma gider."

“Hatta bunu sabırsızlıkla bakıyorum. Kim bilir, belki biraz yarış yaparım belki de yapmam. Gerçekten bilmiyorum.” dedi.

Raikkonen, dünkü açıklamasında 2021 sonunda emekli olma kararını kış arasında aldığını belirtmişti.

Fin pilot, perşembe günü yaptığı açıklamada, yıl sonunda emekli olmayı düşündüğünü takım sahibine önceden belirttiğini söyledi.

Raikkonen, "Sanrım Noel ya da o civarda takımın sahibiyle konuştum ve bunun olma ihtimalinin %95 olduğunu söyledim." diyerek bunu doğruladı.