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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Verstappen: “Russell’ın Mercedes’e geçmesi, Hamilton için işleri zorlaştırır”

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Max Verstappen, önümüzdeki sene George Russell’ın Hamilton’ın takım arkadaşı olması durumunda 7 kez dünya şampiyonu için işleri zorlaştıracağını düşünüyor.

Verstappen: “Russell’ın Mercedes’e geçmesi, Hamilton için işleri zorlaştırır”

Mercedes’in son ayları Russell ve Valtteri Bottas arasında bir seçim yaparak geçirmesi ardından yakın gelecekte önümüzdeki sene kimin Hamilton’a eşlik edeceğini açıklamaları bekleniyor.

2017’den bu yana Mercedes genç sürücü programının bir üyesi olan, 2019’dan beri Williams’la F1’de yarışan ve geçtiğimiz sene Hamilton’ın COVID olması üzerine Sakhir Grand Prix’sinde Mercedes’le piste çıkıp etkileyici bir performans sergileyen Russell, büyük olasılıkla Alman takıma terfi edilecek gibi gözüküyor.

Hamilton’ın eski takım arkadaşı ve 2016 dünya şampiyonu Nico Rosberg, çarşamba günü Autosport’a verdiği demeçte Russell, Hamilton’ın takım arkadaşı olursa Mercedes’te işlerin kızışabileceğini düşünüyor ve Williams pilotunun Bottas’tan daha büyük bir meydan okuma teşkil edebileceğine inanıyor.

Autosport tarafından, sürücü kadrosunda potansiyel bir değişikliğin Mercedes’te takım dinamiklerini nasıl değiştireceğini düşündüğü sorulduğunda Verstappen, Russell’ın işleri “Lewis için çok zorlaştıracağı” görüşünde olduğunu söyledi.

Verstappen, “Bahreyn’de araca atladı ve resmen ilk turdan itibaren Valtteri için durumu epey zorlaştırdı.”

“Bu yüzden, araçta daha fazla deneyim kazandığınızda ve takıma daha çok alıştığınızda doğal olarak daha da hızlanacağınızı tahmin edebilirsiniz..”

“İlk yarışınıza çıktığınızda takım size araç ayarları konusunda rehberlik ediyor çünkü gerçekten başta araçta ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Tabii ki F1 araçları oldukça benzer olsa da ayarları epey farklı olabiliyor.”

George Russell, Mercedes F1 W11

George Russell, Mercedes F1 W11

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Bu yüzden kesinlikle [bu konuda] inancım yüksek. Zaten Spa’da sergilediği performansın çok iyi olduğunu görebiliyordunuz. Elbette aracı biraz daha ıslak koşullara göre ayarlamışlardı ama yine de bunu bir Williams’la yapmak çok etkileyici.”

“Koltuğu alırsa çok iyi [performans] göstermesini bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

Verstappen şu anda Hamilton ile pilotlar şampiyonasında yakın mücadele içerisinde ve geçtiğimiz hafta sonu Spa’daki galibiyetiyle normalin yarısı kadar puan alması ardından İngiliz pilotun sadece 3 puan gerisinde yer alıyor.

Red Bull pilotu, bu hafta sonu Zandavoort’ta kendi ülkesindeki yarışa Macaristan Grand Prix’si ardından ilk kez şampiyona liderliğini geri almak amacıyla başlıyor.

Bu, Zandavoort pistinin yenilenmesi ve takvime eklenmesi ardından 1985’ten beri ilk Hollanda Grand Prix’si olacak. Verstappen için kendi ülkesinde büyük bir destek gösterilecek.

Verstappen, “Öncelikle bir Grand Prix’ye ev sahipliği yaparak ve şimdi tüm bu tesise baktığınızda görüyorsunuz ki tüm bunları organize ederek harika bir iş çıkardılar.”

“Çok iyi gözüküyor ve umarım iyi bir hafta sonu geçirebiliriz.”

“Tabii ki iyi sonuçlar istiyoruz ama bence cumartesi günü yakıtlar kullanılmaya başlandığında ve bu pistte ne kadar hızlı gidebildiğimizi gördüğümüzde bundan keyif alabiliriz.” dedi.

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