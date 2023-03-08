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Kimi Raikkonen, NASCAR'la yeniden pistlere dönüyor!

Kimi Raikkonen bu ayın sonlarına doğru Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en önemli yarış serisi olan NASCAR Cup'taki ikinci yarışına çıkacak. Trackhouse Racing, Raikkonen'in COTA'da yapılacak yarışta yer alabilmesi için ekstra bir araç hazırlıyor.

Jim Utter
Ekleyen:
Kimi Raikkonen, NASCAR'la yeniden pistlere dönüyor!
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Trackhouse Racing, dünyanın en önemli sürücülerinin NASCAR Cup Serisi'nde yarışma şansı yakalaması için 2022 yılında Project91'i kurmuştu.

Watkins Glen'deki yarış sırasında takım, 91 numaralı aracı ilk kez kullandı ve direksiyona Kimi Raikkonen geçti.2021'in sonunda Formula 1'den emekli olan Finli pilot, Chevrolet Camaro ZL1'i daha önce hiç yarışmadığı bir pistte sürmesine rağmen, iyi bir iş çıkardı.

Sıralama turlarında 27. oldu ve yarış boyunca uzun süre ilk onda gitti. Fakat 44. turda Loris Hezemans ile temas yaşadı ve yarışı lastik bariyerlerde sona erdi.

Trackhouse, o günden bu yana Project91 aracını piste çıkarmadı ve 2007 F1 dünya şampiyonununun 91 numaralı araca geri döneceği neredeyse kesindi.

26 Mart'ta NASCAR Cup Serisi'nin ikinci yarışı Circuit of the Americas'ta yapılacak ve Raikkonen de burada piste çıkacak.

 

Austin, Teksas yakınlarındaki pist, 2012-2021 yılları arasında burada yapılan tüm yarışlara katılan Raikkonen için bilindik bir yer. Daha da önemlisi Raikkonen, F1'deki son zaferini 2018'de burada aldı.

Raikkonen, "NASCAR'da harika zaman geçirdim. Çok kısa bir sürede öğrenecek çok şey vardı ama herkes çok destekleyiciydi."

"Bu sefer zaten aşina olduğum bir pistte yarışacağım, bu yüzden geçen seferki gibi büyük bir öğrenme süreci olmayacak."

"Eğlenmek istiyorum ama aynı zamanda elimden geldiğince iyi bir performans sergilemeye çalıaşacğım." dedi.

Takım sahibi Justin Marks ise Raikkonen'in yeniden Trackhouse'a katılacak olmasından dolayı mutlu.

"Geçen yıl Kimi'yi duyurduğumuzda, Project91'i kurarken aklımdaki yıldızın o olduğunu söylemiştim. Bu konsept, dünya çapındaki etkisine olarak performansıyla da kendisini gösterdi."

"Kimi'nin büyük bir takipçi kitlesi var, ki bu NASCAR ve Trackhouse için harika bir şey. Ayrıca Kimi'nin burada yarışmaktan hoşlandığını düşünüyorum."

Kimi Raikkonen, TrackHouse Racing, Recogni Chevrolet Camaro

Kimi Raikkonen, TrackHouse Racing, Recogni Chevrolet Camaro

Photo by: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images

 

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