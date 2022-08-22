Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Raikkonen, NASCAR Cup'taki ilk sıralama turlarını 27. bitirdi
NASCAR Cup / Watkins Haberler

Kimi Raikkonen, NASCAR Cup'taki ilk yarışında kaza yaptı

Kimi Raikkonen, NASCAR Cup'taki ilk yarışında güçlü bir performans sergilese de, yaptığı kaza sonrası yarış dışı kaldı.

Ekleyen:
, Editör
Kimi Raikkonen, NASCAR Cup'taki ilk yarışında kaza yaptı
Haberi dinle

Yarışa 27. sıradan başlayan Raikkonen, Watkins Glen'deki NASCAR yarışında çok iyi bir performans sergiledi fakat ne yazık ki son bölümde birden fazla aracın karıştığı kazanın kurbanı oldu.

Raikkonen, yarışın orta bölümünde ilk on içerisinde gidiyordu hatta sekizinci sıraya kadar yükselmişti. Pit stopun ardından birkaç pozisyon kaybeden Raikkonen, diğer pilotların pit stoplarıyla yeniden lider gruba dahil olacak gibiydi fakat 46. turda yaşanan temasla her şey sona erdi.

Yarışın yeniden başlangıcında Raikkonen, ön tarafta Ross Chastain'in başlattığı olayın ardından kendisini bariyerlerde buldu. Sürücüler arasındaki mesafe o noktada çok az olduğu için, kaza bir tür zincirleme reaksiyona yol açtı.

Temastan kaçınmaya çalışan birkaç sürücü, çizgi değiştirmeye çalıştı ve bu da durumu iyice kötüleştirdi. Sonuç olarak da Raikkonen, temasla kendisini bariyerlerde buldu.

 

Raikkonen, "Orada iyi bir çizgim olduğunu düşündüm ama herkes sola geliyordu. Ne yazık ki tepki verecek zamanım olmadı."

"İlk darbe güçlü değildi fakat sonrasında biri doğrudan lastiğe veya tekerleğe çarptı. Ardından zaten direksiyon döndü. Temasın etkisi nedeniyle elimde biraz ağrı var fakat yarışlar böyle gidiyor."

"Yine de her şey hoşuma gitti, benim için çoğu şey yeniydi ve çok eğlendim, giderek daha güvende sürdüm ve güzel savaşlar verdim. Bu yüzden yarış dışı kalmam üzücü. Aracın harika bir temposu vardı ancak bazen yarışlar böyle bitiyor." dedi.

NASCAR'ı tekrar deneyip denemeyeceği sorulduğunda, Raikkonen, "Göreceğiz. Bilmiyorum." cevabını verdi.

Kimi Raikkonen, TrackHouse Racing, Recogni Chevrolet Camaro

Kimi Raikkonen, TrackHouse Racing, Recogni Chevrolet Camaro

Photo by: Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Raikkonen, NASCAR Cup'taki ilk sıralama turlarını 27. bitirdi
Önceki haber

Raikkonen, NASCAR Cup'taki ilk sıralama turlarını 27. bitirdi
Daha fazlası
Ezel Tan
Spa'da yağmur ihtimali var Belçika GP
Formula 1

Spa'da yağmur ihtimali var

AlphaTauri, Lawson'ın Belçika GP'nin ilk seansına katılacağını doğruladı Belçika GP
Formula 1

AlphaTauri, Lawson'ın Belçika GP'nin ilk seansına katılacağını doğruladı

Audi'den ayrılan Rast, BMW'ye katıldı
DTM

Audi'den ayrılan Rast, BMW'ye katıldı

Kimi Raikkonen Daha fazlası
Kimi Raikkonen
Raikkonen: "Nascar CUP testleri şimdiye kadar iyi gidiyor" Kimi Raikkonen testi
NASCAR Cup

Raikkonen: "Nascar CUP testleri şimdiye kadar iyi gidiyor"

Raikkonen, NASCAR Cup'taki ilk yarışı öncesinde piste çıktı
NASCAR

Raikkonen, NASCAR Cup'taki ilk yarışı öncesinde piste çıktı

Raikkonen, Ağustos ayında NASCAR ile pistlere geri dönüyor!
NASCAR Cup

Raikkonen, Ağustos ayında NASCAR ile pistlere geri dönüyor!

Son Haberler

Kimi Raikkonen, NASCAR Cup'taki ilk yarışında kaza yaptı
NASCAR Cup NASCAR Cup

Kimi Raikkonen, NASCAR Cup'taki ilk yarışında kaza yaptı

Kimi Raikkonen, NASCAR Cup'taki ilk yarışında güçlü bir performans sergilese de, yaptığı kaza sonrası yarış dışı kaldı.

Raikkonen, NASCAR Cup'taki ilk sıralama turlarını 27. bitirdi
NASCAR Cup NASCAR Cup

Raikkonen, NASCAR Cup'taki ilk sıralama turlarını 27. bitirdi

Eski F1 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen, NASCAR Cup'taki ilk yarışına 27. sıradan başlayacak ve amacının eğlenmek olduğunu söylüyor.

NASCAR'da mücadele etmeye hazırlanan Kvyat epey heyecanlı
NASCAR Cup NASCAR Cup

NASCAR'da mücadele etmeye hazırlanan Kvyat epey heyecanlı

Bu hafta sonu ilk NASCAR yarışına katılacak olan Kvyat, şimdilik tüm odağını ve enerjisini buraya vermek istediğini söylüyor.

Suarez: "Kimi, NASCAR sürücülerinin ne kadar agresif olduğunu bilmiyor"
NASCAR Cup NASCAR Cup

Suarez: "Kimi, NASCAR sürücülerinin ne kadar agresif olduğunu bilmiyor"

Bu hafta sonu Kimi Raikkonen'in takım arkadaşlığını yapacak NASCAR yarış galibi Daniel Suarez, Raikkonen'in hızlı olacağını, fakat rakiplerin davranışlarına alışmasının kolay olmayacağını söylüyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.