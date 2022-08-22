Kimi Raikkonen, NASCAR Cup'taki ilk yarışında kaza yaptı

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Yarışa 27. sıradan başlayan Raikkonen, Watkins Glen'deki NASCAR yarışında çok iyi bir performans sergiledi fakat ne yazık ki son bölümde birden fazla aracın karıştığı kazanın kurbanı oldu.

Raikkonen, yarışın orta bölümünde ilk on içerisinde gidiyordu hatta sekizinci sıraya kadar yükselmişti. Pit stopun ardından birkaç pozisyon kaybeden Raikkonen, diğer pilotların pit stoplarıyla yeniden lider gruba dahil olacak gibiydi fakat 46. turda yaşanan temasla her şey sona erdi.

Yarışın yeniden başlangıcında Raikkonen, ön tarafta Ross Chastain'in başlattığı olayın ardından kendisini bariyerlerde buldu. Sürücüler arasındaki mesafe o noktada çok az olduğu için, kaza bir tür zincirleme reaksiyona yol açtı.

Temastan kaçınmaya çalışan birkaç sürücü, çizgi değiştirmeye çalıştı ve bu da durumu iyice kötüleştirdi. Sonuç olarak da Raikkonen, temasla kendisini bariyerlerde buldu.

Raikkonen, "Orada iyi bir çizgim olduğunu düşündüm ama herkes sola geliyordu. Ne yazık ki tepki verecek zamanım olmadı."

"İlk darbe güçlü değildi fakat sonrasında biri doğrudan lastiğe veya tekerleğe çarptı. Ardından zaten direksiyon döndü. Temasın etkisi nedeniyle elimde biraz ağrı var fakat yarışlar böyle gidiyor."

"Yine de her şey hoşuma gitti, benim için çoğu şey yeniydi ve çok eğlendim, giderek daha güvende sürdüm ve güzel savaşlar verdim. Bu yüzden yarış dışı kalmam üzücü. Aracın harika bir temposu vardı ancak bazen yarışlar böyle bitiyor." dedi.

NASCAR'ı tekrar deneyip denemeyeceği sorulduğunda, Raikkonen, "Göreceğiz. Bilmiyorum." cevabını verdi.

Kimi Raikkonen, TrackHouse Racing, Recogni Chevrolet Camaro Photo by: Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images