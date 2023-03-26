NASCAR COTA: Byron pole pozisyonunda, Raikkonen ve Button ortalarda
COTA'daki sıralama turlarına çok iyi bir giriş yapan Tyler Reddick, grup aşamalarındaki temposunu final bölümüne taşıyamadı ve pole pozisyonu William Byron'a gitti
#45 Toyota sürücüsü Reddick, 94.210 mil/s'lik turuyla pist rekorunu kırarak grup aşamalarını zirvede tamamlamış ve pole pozisyonunun en büyük adayı haline gelmişti.
Ancak final bölümünde Byron fırtınası esti. 93.882 mil/s'lik turuyla Reddick'i geride bırakan ve zirveye yükselen Byron, böylece sezonun ilk pole pozisyonuna ulaştı.
Grup aşamalarındaki performansını tekrarlayamayan Reddick ikinci (93.763 mil/s), Austin Cindric ise üçüncü (93.459) sıralarda yer aldılar.
Sakatlanan Chase Elliott'ın yerine yarışan Jordan Taylor dördüncü olurken, Daniel Suarez ilk beşi tamamladı.
İlk 10'u tamamlayanlar ise sırasıyla Alex Bowman, A.J. Allmendinger, Erik Jones, Kyle Busch ve Noah Gragson oldular.
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|Mph
|1
|
William Byron
|2
|2'10.760
|93.882
|2
|
Tyler Reddick
|1
|2'10.898
|0.138
|0.138
|93.783
|3
|
Austin Cindric
|1
|2'11.352
|0.592
|0.454
|93.459
|4
|
Jordan Taylor
|1
|2'11.754
|0.994
|0.402
|93.174
|5
|
Daniel Suarez
|2
|2'11.905
|1.145
|0.151
|93.067
|6
|
Alex Bowman
|2
|2'12.127
|1.367
|0.222
|92.911
|7
|
A.J. Allmendinger
|1
|2'12.228
|1.468
|0.101
|92.840
|8
|
Erik Jones
|1
|2'12.230
|1.470
|0.002
|92.838
|9
|
Kyle Busch
|1
|2'12.459
|1.699
|0.229
|92.678
|10
|
Noah Gragson
|1
|2'13.162
|2.402
|0.703
|92.188
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Grup aşamaları, B Grubu
Bahsettiğimiz gibi epey hızlı bir tur atan Reddick, 94.210 mil/s'lik turuyla pist rekorunu kırmayı başardı, bu tur final aşamasında da geçilemeyecekti.
İkinci sırada Taylor (93.696 mil/s yer alırken, üçüncülük (93.556 mil/s) Cindric'e gitti.
Bowman ve Busch ise dördüncü ve beşinci sıralarda yer alarak final bölümüne yükseldiler.
Elenen önemli isimlerin arasında Bubba Wallace, Joey Logano ve Martin Truex Jr. bulunmaktaydı.
Eski Formula 1 Dünya Şampiyonu Kimi Raikkonen grup aşamalarını 12. sırada tamamladı ve yarınki mücadeleye 22. sırada başlayacak.
Legacy Motor Club için üçüncü kez yarışan Jimmie Johnson ise grup aşamalarını ancak 18. sırada tamamlayabildi.
Seansın bir noktasında Michael McDowell lastik bariyerlerine çarptı ancak bir sıkıntı olmaksızın yola devam edebildi.
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|Mph
|1
|
Tyler Reddick
|1
|2'10.305
|94.210
|2
|
Jordan Taylor
|3
|2'11.020
|0.715
|0.715
|93.696
|3
|
Austin Cindric
|1
|2'11.215
|0.910
|0.195
|93.556
|4
|
Alex Bowman
|3
|2'11.401
|1.096
|0.186
|93.424
|5
|
Kyle Busch
|3
|2'11.413
|1.108
|0.012
|93.415
|6
|
Darrell WallaceJr.
|3
|2'11.498
|1.193
|0.085
|93.355
|7
|
Ross Chastain
|3
|2'11.562
|1.257
|0.064
|93.310
|8
|
Joey Logano
|3
|2'12.125
|1.820
|0.563
|92.912
|9
|
Harrison Burton
|2
|2'12.219
|1.914
|0.094
|92.846
|10
|
Chase Briscoe
|3
|2'12.401
|2.096
|0.182
|92.718
|11
|
Michael McDowell
|3
|2'12.498
|2.193
|0.097
|92.650
|12
|
Kimi Raikkonen
|4
|2'12.526
|2.221
|0.028
|92.631
|13
|
Justin Haley
|4
|2'12.539
|2.234
|0.013
|92.622
|14
|
Martin TruexJr.
|4
|2'12.575
|2.270
|0.036
|92.597
|15
|
Ryan Preece
|4
|2'12.629
|2.324
|0.054
|92.559
|16
|
Corey Lajoie
|4
|2'12.756
|2.451
|0.127
|92.470
|17
|
Austin Dillon
|4
|2'12.781
|2.476
|0.025
|92.453
|18
|
Jimmie Johnson
|1
|2'12.938
|2.633
|0.157
|92.344
|19
|
Todd Gilliland
|1
|2'14.038
|3.733
|1.100
|91.586
|20
|
Cody Ware
|2
|2'14.858
|4.553
|0.820
|91.029
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Grup aşamaları, A Grubu
Grup aşamalarının en hızlı ismi, 93.227 mil's'lik turuyla Erik Jones oldu; Jones bu turuyla -kısa süre sonra Reddick'in tekrar kıracağı- pistin tur rekorunu da kırdı.
İkinci sırada Byron yer alırken (93.179 mil/s) üçüncülük Allmendinger'e (93.098 mil/s) gitti.
Suarez ve Gragson ise dördüncü ve beşinci sıralarda yer alarak final bölümüne yükseldiler.
Elenen önemli isimlerin arasında Kyle Larson, Christopher Bell, Denny Hamlin ve Kevin Harvick bulunmaktaydı.
Eski Formula 1 Dünya Şampiyonu Jenson Button grup aşamalarını 11. sırada tamamladı ve yarınki mücadeleye 24. sırada başlayacak.
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|Mph
|1
|
Erik Jones
|1
|2'11.678
|93.227
|2
|
William Byron
|1
|2'11.746
|0.068
|0.068
|93.179
|3
|
A.J. Allmendinger
|4
|2'11.861
|0.183
|0.115
|93.098
|4
|
Daniel Suarez
|2
|2'11.884
|0.206
|0.023
|93.082
|5
|
Noah Gragson
|4
|2'11.909
|0.231
|0.025
|93.064
|6
|
Kyle Larson
|1
|2'12.039
|0.361
|0.130
|92.973
|7
|
Christopher Bell
|2
|2'12.112
|0.434
|0.073
|92.921
|8
|
Ty Gibbs
|3
|2'12.323
|0.645
|0.211
|92.773
|9
|
Ricky StenhouseJr.
|3
|2'12.359
|0.681
|0.036
|92.748
|10
|
Denny Hamlin
|3
|2'12.500
|0.822
|0.141
|92.649
|11
|
Jenson Button
|3
|2'12.559
|0.881
|0.059
|92.608
|12
|
Kevin Harvick
|3
|2'12.869
|1.191
|0.310
|92.392
|13
|
Brad Keselowski
|3
|2'12.929
|1.251
|0.060
|92.350
|14
|
Chris Buescher
|3
|2'13.218
|1.540
|0.289
|92.150
|15
|
Josh Bilicki
|2
|2'13.274
|1.596
|0.056
|92.111
|16
|
Ty Dillon
|4
|2'13.567
|1.889
|0.293
|91.909
|17
|
Conor Daly
|4
|2'13.792
|2.114
|0.225
|91.754
|18
|
Ryan Blaney
|1
|2'20.865
|9.187
|7.073
|87.147
|19
|
Aric Almirola
|1
|3'02.392
|50.714
|41.527
|67.306
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