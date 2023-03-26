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NASCAR COTA: Byron pole pozisyonunda, Raikkonen ve Button ortalarda

COTA'daki sıralama turlarına çok iyi bir giriş yapan Tyler Reddick, grup aşamalarındaki temposunu final bölümüne taşıyamadı ve pole pozisyonu William Byron'a gitti

Jim Utter
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NASCAR COTA: Byron pole pozisyonunda, Raikkonen ve Button ortalarda
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#45 Toyota sürücüsü Reddick, 94.210 mil/s'lik turuyla pist rekorunu kırarak grup aşamalarını zirvede tamamlamış ve pole pozisyonunun en büyük adayı haline gelmişti. 

Ancak final bölümünde Byron fırtınası esti. 93.882 mil/s'lik turuyla Reddick'i geride bırakan ve zirveye yükselen Byron, böylece sezonun ilk pole pozisyonuna ulaştı. 

Grup aşamalarındaki performansını tekrarlayamayan Reddick ikinci (93.763 mil/s), Austin Cindric ise üçüncü (93.459) sıralarda yer aldılar.

Sakatlanan Chase Elliott'ın yerine yarışan Jordan Taylor dördüncü olurken, Daniel Suarez ilk beşi tamamladı.

İlk 10'u tamamlayanlar ise sırasıyla Alex Bowman, A.J. Allmendinger, Erik Jones, Kyle Busch ve Noah Gragson oldular.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara Mph
1 United States William Byron
2 2'10.760 93.882
2 United States Tyler Reddick
1 2'10.898 0.138 0.138 93.783
3 United States Austin Cindric
1 2'11.352 0.592 0.454 93.459
4 United States Jordan Taylor
1 2'11.754 0.994 0.402 93.174
5 Mexico Daniel Suarez
2 2'11.905 1.145 0.151 93.067
6 United States Alex Bowman
2 2'12.127 1.367 0.222 92.911
7 United States A.J. Allmendinger
1 2'12.228 1.468 0.101 92.840
8 United States Erik Jones
1 2'12.230 1.470 0.002 92.838
9 United States Kyle Busch
1 2'12.459 1.699 0.229 92.678
10 United States Noah Gragson
1 2'13.162 2.402 0.703 92.188
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Grup aşamaları, B Grubu

Bahsettiğimiz gibi epey hızlı bir tur atan Reddick, 94.210 mil/s'lik turuyla pist rekorunu kırmayı başardı, bu tur final aşamasında da geçilemeyecekti. 

İkinci sırada Taylor (93.696 mil/s yer alırken, üçüncülük (93.556 mil/s) Cindric'e gitti.

Bowman ve Busch ise dördüncü ve beşinci sıralarda yer alarak final bölümüne yükseldiler.

Elenen önemli isimlerin arasında Bubba Wallace, Joey Logano ve Martin Truex Jr. bulunmaktaydı.

Eski Formula 1 Dünya Şampiyonu Kimi Raikkonen grup aşamalarını 12. sırada tamamladı ve yarınki mücadeleye 22. sırada başlayacak.

Legacy Motor Club için üçüncü kez yarışan Jimmie Johnson ise grup aşamalarını ancak 18. sırada tamamlayabildi.

Seansın bir noktasında Michael McDowell lastik bariyerlerine çarptı ancak bir sıkıntı olmaksızın yola devam edebildi. 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara Mph
1 United States Tyler Reddick
1 2'10.305 94.210
2 United States Jordan Taylor
3 2'11.020 0.715 0.715 93.696
3 United States Austin Cindric
1 2'11.215 0.910 0.195 93.556
4 United States Alex Bowman
3 2'11.401 1.096 0.186 93.424
5 United States Kyle Busch
3 2'11.413 1.108 0.012 93.415
6 United States Darrell WallaceJr.
3 2'11.498 1.193 0.085 93.355
7 United States Ross Chastain
3 2'11.562 1.257 0.064 93.310
8 United States Joey Logano
3 2'12.125 1.820 0.563 92.912
9 United States Harrison Burton
2 2'12.219 1.914 0.094 92.846
10 United States Chase Briscoe
3 2'12.401 2.096 0.182 92.718
11 United States Michael McDowell
3 2'12.498 2.193 0.097 92.650
12 Finland Kimi Raikkonen
4 2'12.526 2.221 0.028 92.631
13 United States Justin Haley
4 2'12.539 2.234 0.013 92.622
14 United States Martin TruexJr.
4 2'12.575 2.270 0.036 92.597
15 United States Ryan Preece
4 2'12.629 2.324 0.054 92.559
16 United States Corey Lajoie
4 2'12.756 2.451 0.127 92.470
17 United States Austin Dillon
4 2'12.781 2.476 0.025 92.453
18 United States Jimmie Johnson
1 2'12.938 2.633 0.157 92.344
19 United States Todd Gilliland
1 2'14.038 3.733 1.100 91.586
20 United States Cody Ware
2 2'14.858 4.553 0.820 91.029
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Grup aşamaları, A Grubu

Grup aşamalarının en hızlı ismi, 93.227 mil's'lik turuyla Erik Jones oldu; Jones bu turuyla -kısa süre sonra Reddick'in tekrar kıracağı- pistin tur rekorunu da kırdı.

İkinci sırada Byron yer alırken (93.179 mil/s) üçüncülük Allmendinger'e (93.098 mil/s) gitti.

Suarez ve Gragson ise dördüncü ve beşinci sıralarda yer alarak final bölümüne yükseldiler.

Elenen önemli isimlerin arasında Kyle Larson, Christopher Bell, Denny Hamlin ve Kevin Harvick bulunmaktaydı.

Eski Formula 1 Dünya Şampiyonu Jenson Button grup aşamalarını 11. sırada tamamladı ve yarınki mücadeleye 24. sırada başlayacak.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara Mph
1 United States Erik Jones
1 2'11.678 93.227
2 United States William Byron
1 2'11.746 0.068 0.068 93.179
3 United States A.J. Allmendinger
4 2'11.861 0.183 0.115 93.098
4 Mexico Daniel Suarez
2 2'11.884 0.206 0.023 93.082
5 United States Noah Gragson
4 2'11.909 0.231 0.025 93.064
6 United States Kyle Larson
1 2'12.039 0.361 0.130 92.973
7 United States Christopher Bell
2 2'12.112 0.434 0.073 92.921
8 Ty Gibbs
3 2'12.323 0.645 0.211 92.773
9 United States Ricky StenhouseJr.
3 2'12.359 0.681 0.036 92.748
10 United States Denny Hamlin
3 2'12.500 0.822 0.141 92.649
11 United Kingdom Jenson Button
3 2'12.559 0.881 0.059 92.608
12 United States Kevin Harvick
3 2'12.869 1.191 0.310 92.392
13 United States Brad Keselowski
3 2'12.929 1.251 0.060 92.350
14 United States Chris Buescher
3 2'13.218 1.540 0.289 92.150
15 United States Josh Bilicki
2 2'13.274 1.596 0.056 92.111
16 United States Ty Dillon
4 2'13.567 1.889 0.293 91.909
17 United States Conor Daly
4 2'13.792 2.114 0.225 91.754
18 United States Ryan Blaney
1 2'20.865 9.187 7.073 87.147
19 United States Aric Almirola
1 3'02.392 50.714 41.527 67.306
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