NASCAR COTA: Byron pole pozisyonunda, Raikkonen ve Button ortalarda

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#45 Toyota sürücüsü Reddick, 94.210 mil/s'lik turuyla pist rekorunu kırarak grup aşamalarını zirvede tamamlamış ve pole pozisyonunun en büyük adayı haline gelmişti.

Ancak final bölümünde Byron fırtınası esti. 93.882 mil/s'lik turuyla Reddick'i geride bırakan ve zirveye yükselen Byron, böylece sezonun ilk pole pozisyonuna ulaştı.

Grup aşamalarındaki performansını tekrarlayamayan Reddick ikinci (93.763 mil/s), Austin Cindric ise üçüncü (93.459) sıralarda yer aldılar.

Sakatlanan Chase Elliott'ın yerine yarışan Jordan Taylor dördüncü olurken, Daniel Suarez ilk beşi tamamladı.

İlk 10'u tamamlayanlar ise sırasıyla Alex Bowman, A.J. Allmendinger, Erik Jones, Kyle Busch ve Noah Gragson oldular.

Grup aşamaları, B Grubu

Bahsettiğimiz gibi epey hızlı bir tur atan Reddick, 94.210 mil/s'lik turuyla pist rekorunu kırmayı başardı, bu tur final aşamasında da geçilemeyecekti.

İkinci sırada Taylor (93.696 mil/s yer alırken, üçüncülük (93.556 mil/s) Cindric'e gitti.

Bowman ve Busch ise dördüncü ve beşinci sıralarda yer alarak final bölümüne yükseldiler.

Elenen önemli isimlerin arasında Bubba Wallace, Joey Logano ve Martin Truex Jr. bulunmaktaydı.

Eski Formula 1 Dünya Şampiyonu Kimi Raikkonen grup aşamalarını 12. sırada tamamladı ve yarınki mücadeleye 22. sırada başlayacak.

Legacy Motor Club için üçüncü kez yarışan Jimmie Johnson ise grup aşamalarını ancak 18. sırada tamamlayabildi.

Seansın bir noktasında Michael McDowell lastik bariyerlerine çarptı ancak bir sıkıntı olmaksızın yola devam edebildi.

Grup aşamaları, A Grubu

Grup aşamalarının en hızlı ismi, 93.227 mil's'lik turuyla Erik Jones oldu; Jones bu turuyla -kısa süre sonra Reddick'in tekrar kıracağı- pistin tur rekorunu da kırdı.

İkinci sırada Byron yer alırken (93.179 mil/s) üçüncülük Allmendinger'e (93.098 mil/s) gitti.

Suarez ve Gragson ise dördüncü ve beşinci sıralarda yer alarak final bölümüne yükseldiler.

Elenen önemli isimlerin arasında Kyle Larson, Christopher Bell, Denny Hamlin ve Kevin Harvick bulunmaktaydı.

Eski Formula 1 Dünya Şampiyonu Jenson Button grup aşamalarını 11. sırada tamamladı ve yarınki mücadeleye 24. sırada başlayacak.