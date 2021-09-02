Sainz: “DRS bölgelerinin geçişleri artıracağını düşünmüyorum”

Geçtiğimiz hafta sonu Belçika Grand Prix’sinde Ferrari, ıslak pistte yapılan sıralama turlarında iki araçla da üçüncü bölüme kalamadı. Charles Leclerc, 1:57.721 ile 11. olurken takım arkadaşı Carlos Sainz, Williams’tan Nicholas Latifi’nin ardında 13. oldu. Pazar günü ise şiddetli yağmur yüzünden yarışın bir türlü start alamamasıyla İtalyan ekibin bu hayal kırıklığını telafi etme şansı olmadı.

Hollanda Grand Prix’si öncesinde konuşan Sainz, Spa’da yol tutuşu açısından zorlandıklarını ifade etti ve şu yorumları yaptı: “Spa, zorlu [bir yarış hafta sonuydu].”

“Özellikle aracın ıslak zeminde harika olduğu ve yarışın en hızlı turlarını attığımız Imola’ya kıyasla hâlâ neden ıslak koşullarda olması gerektiği kadar hızlı olmadığımızı anlamıyoruz.”

“Ardından Spa’ya gidiyoruz ve bir anda yol tutuşu konusunda zorlanıyoruz. Bunu tek seferlik bir şey olduğunu umuyoruz ve bu pistte hızımızı yeniden bulmayı , üçüncü bölüme kalmayı ve ilk 8’de olmayı umut ediyoruz.”

Sainz, Zandavoort’ta ise geçmişte alt kategorilerde burada yarışmasına rağmen bir F1 aracında bu pistte tur atmanın nasıl olduğun tahmin edemediğini dile getirdi.

“Burada Formula BMW'de ilk kez 2010’da yarıştım. Çok yağmur yağdığını ve havanın değişken olduğunu hatırlıyorum. Sonra F3 Masters için birkaç kez buraya geldim ve gerçekten çok eğlendim. Bir F3 [aracında] bu pist inanılmazdı, bir Formula 3 aracının hızıyla favorilerimden biri olduğumu hatırlıyorum. Bu yüzden, bir Formula 1 aracının burada nasıl hissettireceğini hayal edemiyorum. Özellikle yaptıkları değişikliklerle yoğun ve benzersiz olacak. Piste çıkmak için sabırsızlanıyoruz.”

Sainz, oval virajda DRS’nin kaldırılması hakkında görüşlerini de belirtti ve bu konuda Red Bull pilotu Max Verstappen’e katıldığını söyledi.

“Max’e katılıyorum ve DRS’nin konumlandırıldığı bölgelerin geçişleri artıracağını düşünmüyorum çünkü burada özellikle virajları takip etmek zor olacak. Sanırım daha çok geçiş için daha fazla lastik aşınmasına ve büyük lastik farklarına ihtiyacımız var.”