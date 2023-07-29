Perez: "Hamilton aracımı mahvetti"
Sergio Pérez, sprint yarışında yarış dışı kalmasının ardından artık pazar günü iyi bir sonuç almaya odaklandığını söyledi.
Sergio Perez, yarış güvenlik aracı sonrası yeniden başladıktan sonra Pierre Gasly'nin hemen ardındaydı ve üçüncülük için bastırıyordu.
Fakat bir noktada temposu çok düştü ve Lewis Hamilton kendisini sıkıştırmaya başladı. Ardından ikili temas yaşadı ve Perez'in sidepodu kırıldı.
Yarışı bırakmak zorunda kalan Perez, yaşadığı hayal kırıklığını gizlemedi.
Perez, FOX Sports'a şöyle dedi: "Tempomuz gayet iyiydi."
"Takım iyi bir strateji belirlemişti ve pit stop da iyiydi, iyi pozisyonlardaydık."
"Gasly ile pozisyon savaşı veriyorduk ve sonra Hamilton geldi. Sanırım önden kayma yaşayarak araca çarptı ve bu da aracın sağ tarafını mahvetti."
"Çekilmek zorunda kaldık çünkü bu şekilde devam edemezdik."
Perez, pazar günkü yarışı düşünerek çekilme kararı almanın en doğru seçim olduğunu ekliyor.
"Önemli olan pazar günü."
"İyi bir başlangıç pozisyonumuz var ve mükemmel bir yarış çıkarmayı umuyoruz."
"Bugün yazık oldu çünkü yarışımızı mahvetti. Sidepod, taban, her şey hasar gördü. Bu da yarışımızın orada bitmesi anlamına geliyordu"."
"Yarınki hedefimiz bu galibiyet elimizden geleni yapmak olacak."
Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Esteban Ocon, Alpine A523, George Russell, Mercedes F1 W14
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
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