Perez: "Red Bull'daki son altı ayım çok toksikti"

Sergio Perez, High Performance podcast'ine verdiği röportajda, Max Verstappen'in takım arkadaşı olarak geçirdiği son aylarda yaşadığı psikolojik baskıyı anlattı.

"Red Bull'daki son altı ayım çok zordu. Üstelik kendimi zihinsel olarak güçlü biri olarak görmeme rağmen."

"Gerçekten çok ama çok zordu. Hatta o dönemi 'toksik' olarak tanımlayabilirim. Bu yüzden gerçekten bir ara vermek istiyordum. Bir sezon yarışmamak benim için tam doğru zamanda geldi."

Perez, Red Bull'da Verstappen'in takım arkadaşı olarak dört sezon geçirdi ve takımın 2022 ile 2023 yıllarında kazandığı takımlar şampiyonluklarında önemli rol oynadı. Aynı dönemde Verstappen de üst üste dört pilotlar şampiyonluğu elde etti.

Ancak Perez'e göre bu büyük başarı, takım içinde beklenmedik sorunlara yol açtı.

"Takım içinde çok baskı vardı. İnsanlar sıkılmaya başlamıştı ve kendi aralarında mücadele ediyorlardı."

"Yine de harika dört yıl geçirdim."

Perez, 2025 sezonu öncesinde Red Bull'dan ayrılmış, yerine Liam Lawson getirilmişti. Yeni Zelandalı pilot ise yalnızca sezonun ilk iki yarışında Verstappen'in takım arkadaşı olarak görev yaptıktan sonra koltuğunu Yuki Tsunoda'ya bırakmış ve Racing Bulls'a geri dönmüştü.

36 yaşındaki pilot, Red Bull'dan ayrıldıktan sonra Formula 1'e dönüp dönmeyeceğinden emin olmadığını da itiraf etti.

"O dönemde geri dönmek isteyip istemediğimi bilmiyordum."

"Formula 1'den ayrıldığımda gerçekten bunun kariyerimin sonu olabileceğini düşündüm ve buna hazırdım."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images