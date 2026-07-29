Eski Red Bull mekanikeri uyardı: "F1 takvimi, 'tükenmişlik' hissine sebep olabilir"

Macaristan Grand Prix'si hafta sonunda yapılan açıklamayla, daha önce Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle nisan ayında Suudi Arabistan Grand Prix'siyle birlikte iptal edilen Bahreyn Grand Prix'sinin, 2-4 Ekim tarihlerinde Malezya'da düzenleneceği duyurulmuştu.

Red Bull'un Talking Bull podcast'ine konuşan Callum Nicholas, Formula 1'in ticari büyümesi ile yarışlara seyahat eden ekip çalışanlarının ve ailelerinin yaşam kalitesi arasında denge kurulmasının önemine dikkat çekti.

Nicholas, "Bu konuda bir denge bulmam gerekiyor. Bir yandan mümkün olduğunca çok yarış görmek istiyorum ancak artık garajda o işi yapan kişi olmadığımı da biliyorum."

"Ancak sezonun son bölümünde unutulmaması gereken nokta, mesleki tükenmişliğin gerçekten var olan bir sorun olması. 'Yılın başlarında zaten izin yaptınız' demek kolay fakat bir noktadan sonra iş yükü gerçekten fazla gelebiliyor."

"İnsanlara her zaman şunu hatırlatmayı seviyorum: Yarışlara seyahat edenler sadece onlar değil. Evde kalan, bu düzeni yürütmeye çalışan aileler de büyük fedakârlık yapıyor. Takvimde mümkün olduğunca fazla yarış görmek istesem de bu konuda biraz temkinli olmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Formula 1 takviminin 24 yarışa çıkmasının ardından takımlar, çalışanların üzerindeki yükü azaltmak amacıyla rotasyon sistemleri uygulamaya başladı. Milton Keynes merkezli Red Bull da 2025 yılında mekanikerlerine sezon içinde belirli sayıda yarışı kaçırma hakkı tanıyan bir uygulama başlatmıştı.

Nicholas sözlerini şöyle sürdürdü: "Takımların kendi girişimleri var. Red Bull'da 2025 yılında mekanikerlere sezon içinde birkaç yarışı pas geçme fırsatı sunmaya başlamıştık. Çalışanlar hangi yarışları kaçıracaklarını önceden planlayabiliyorlar ve bunu aileleri, çocukları ve özel hayatlarına göre ayarlayabiliyorlar."

"Takımların bu tür uygulamaları sürdürmesi önemli. Formula 1 tarafında ise yarış takviminin oluşturulma biçimine bakmamız gerekiyor. Seyahat planlamasını mümkün olduğunca verimli yapmak ve sürekli kıtalar arasında gidip gelmekten kaçınmak büyük önem taşıyor. Bu gerçekten çalışanlara yardımcı oluyor."

"Örneğin Avusturya, Büyük Britanya ve Belçika'dan oluşan üç yarışlık seri daha iyi örneklerden biri. Çünkü çok uzak mesafelere gitmiyorsunuz. Uçuşlar kısa oluyor ve bu büyük avantaj sağlıyor."

"Ancak Las Vegas, Katar ve Abu Dabi üçlemesi çok daha yıpratıcı oluyor."

"Dünyanın bir ucundan diğer ucuna seyahat ediyorsunuz; üzerine jet lag ve diğer etkenler de ekleniyor. Bu kadar fazla yarış yapılacağını biliyorsak, takvimi mümkün olan en iyi şekilde planlayarak insanların üzerindeki stresi olabildiğince azaltmaya çalışmalıyız. Bence önemli olan da bu."

Oscar Piastri, McLaren, Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images