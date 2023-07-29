Gasly: "Her şeyimi verdim ve karşılığını aldım"

Öngörüldüğü gibi Belçika Grand Prix'si yine yağışlı bir hafta sonuna ev sahipliği yapıyor. Yağışlardan dolayı bugün Sprint Shootout ve Sprint yarışı olmak üzere her iki seans da planlanan saatten daha geç başladı.

Hareketli start verilen Sprint'e pilotların yağmur lastikleriyle başlamalarının ardından ilk turun sonunda takımlar stratejiyi ikiye böldü ve pilotların bir kısmı geçiş lastikleri için pite girerken, bir kısmı pistte kalmayı tercih etti.

Ancak sonunda pistin yağmur lastikleri için fazla kuru olduğu anlaşılınca ilk turda pite giren pilotlar kazançlı çıktı. Alpine pilotu Gasly de bunlardan biriydi.

Gasly, altıncı sıradan başladığı Sprint'i arkasındaki Lewis Hamilton'a direnerek üçüncü sırada tamamlamış oldu.

Seansın ardından Fransız pilot, "İlk üçte bitirdiğim için son derece mutluyum, özellikle de Fransa Grand Prix'sinin olmadığı bir takvimde bizim için bir tür ev yarışı olan Spa'da bunu elde etmek harika."

"Çok ama çok zor koşullar vardı, ama son derece mutluyum. Doğru zamanda pite girdik ve Lewis'i sonuna kadar arkamızda tutmayı başardık. Tüm takım adına mutluyum çünkü bugün burada işleri bir araya getirmeyi başardık."

"Yarışta gerçekten her şeyimi ortaya koydum. Örneğin Lewis'in yaklaştığını görebiliyordum ama sadece sürüşüme odaklanmaya çalışıyordum. Birbiri ardına temiz turlar atıyordum ve bu kolay değildi, lastikler aşınıyordu."

"Ancak sadece her şeyimi verdim ve karşılığını aldım. Bu yüzden tüm ekip adına çok mutluyum ve yarışta bunu yine başaracağımızı biliyorum." dedi.