Red Bull: "Bütçe sınırı nedeniyle güncelleme hızımız yavaşlayacak"

Red Bull, Formula 1 yaz arasına takımlar şampiyonasında dördüncü sırada giriyor. Ancak bu sıralama, Milton Keynes merkezli ekibin sezon başından bu yana kaydettiği gelişimi tam olarak yansıtmıyor.

Paceteq'in rakamlarına göre Red Bull, sezonun ilk iki yarışı olan Avustralya ve Çin Grand Prix'lerinde yarış temposu açısından liderin tur başına yaklaşık 1.3 saniye gerisindeydi. Bu da takımın o dönemde Haas ve Alpine gibi ekiplerle mücadele ettiği anlamına geliyordu.

Ancak yaz arasından önceki son iki yarış hafta sonunda bu fark tur başına yalnızca 0.2-0.3 saniyeye kadar geriledi.

Bu da Red Bull'un sezon başından bu yana rakiplerine göre yaklaşık 1 saniyelik performans kazancı elde ettiğini gösteriyor. Fakat bu gelişimin hem teknik hem de mali açıdan önemli bir bedeli oldu.

Takım, Miami ve Avusturya Grand Prix'lerinde iki büyük güncelleme paketi kullanıma soktu. Bu paketlerle aerodinamik konsept önemli ölçüde yenilenirken, özellikle sidepod tasarımı tamamen değiştirildi ve RB22'nin fazla ağırlığı da ortadan kaldırıldı.

Yaz arasına girilirken konuşan Laurent Mekies, aynı geliştirme hızını sezonun ikinci yarısında korumanın kolay olmayacağını kabul etti. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise bu sezon 215 milyon dolar olarak belirlenen Formula 1 bütçe sınırı.

Mekies şunları söyledi: "Sezonun ilk yarışından bu yana, başlangıçta sahip olduğumuz büyük performans açığını mümkün olduğunca hızlı kapatabilmek için araca çok büyük miktarda geliştirme getirdik."

"Aynı tempoyu sezon boyunca sürdürebileceğimizi düşünmek muhtemelen gerçekçi olmaz. Ancak yine de geriye kalan 0.2-0.3 saniyeyi nasıl kapatabileceğimiz konusunda en doğru yolu bulmamız gerekiyor."

Bütçe sınırının yanı sıra tüm takımların vermesi gereken bir diğer kritik karar da rüzgâr tüneli gibi geliştirme kaynaklarını mevcut sezon ile gelecek yılın aracı arasında nasıl paylaştıracakları.

Mekies'e göre Red Bull bu konuda geçen sezona kıyasla farklı bir strateji izleyecek.

Geçen yıl takım, McLaren'la arasındaki farkı kapatabilmek ve Max Verstappen'e beşinci dünya şampiyonluğu için mücadele etme fırsatı sunabilmek adına kaynaklarının büyük bölümünü 2025 aracına ayırmıştı. Teknik direktör Pierre Waché daha sonra bu kararın bedelini 2026 sezonunun başında ödediklerini kabul etmişti.

Bu kez ise Red Bull'un odağını 2027 aracına daha erken çevirmesi bekleniyor.

Mekies, sözlerini şöyle tamamladı: "Diğer takımların ne yapacağını bilmiyorum ancak kesin olan bir şey var; bir noktada bu yıl ile gelecek yıl arasındaki kaynak dağılımı konusunda karar vermemiz gerekecek."

"Teknik kuralların mevcut durumu göz önüne alındığında, bu kararı geçen yıla göre daha erken alacağımızı düşünüyorum."

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Photo by: Mark Thompson / Getty Images