Resmi: MotoGP Britanya GP'de Vinales'in yerine Espargaro yarışacak

Motorsport.com'un Maverick Vinales'in sezonun geri kalanını da kaçırabileceğini duyuran haberinin ardından KTM, İspanyol sürücünün Temmuz 2025'te Sachsenring'de yaşadığı omuz sakatlığından tamamen kurtulamadığı için Silverstone'da yarışamayacağını resmen açıkladı.

KTM, kararın 'yaz arasındaki ek değerlendirmeler ve Red Bull Athlete Performance Centre (APC)'a yapılan son ziyaretin ardından' alındığını belirtti.

Vinales, sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Yaz arasında, sol kolumdaki dış rotasyon kuvvetinin neden geri dönmediğini araştırmayı sürdürdük. Buna karşın son birkaç ayda iç rotasyon belirgin şekilde iyileşmişti."

"Yapılan ileri tetkikler, supraspinatus kasım tamamen iyileşmiş olmasına rağmen, geçen haftaya kadar fark etmediğimiz infraspinatus kasında küçük bir yırtık olduğunu ortaya çıkardı. Şimdi en doğru iyileşme planı üzerinde çalışıyoruz."

"Sezonun ikinci yarısı başlarken bu elbette istediğimiz haber değil. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyorum ama her zaman olduğu gibi bu iyileşme sürecinde elimden gelen her şeyi yapacağım."

Bu sezon henüz 11'incilikten daha iyi bir sonuç elde edemeyen Vinales'in yokluğunda Pol Espargaro, 7-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek sezonun 12. ayağı Britanya Grand Prix'siyle 2026'daki ilk MotoGP yarışına çıkacak.

2023 sezonunun sonunda MotoGP kariyerini noktalayan Espargaro, geçen sezon da sakatlanan Viñales'in yerine birkaç yarışta görev almıştı.

Motorsport.com, geçtiğimiz hafta sonu yayımladığı haberde Espargaro'nun sezonun geri kalanında da Vinales'in yerini alabileceğini bildirmişti.

Vinales ise bu sezon eski performansına yaklaşmakta zorlandı. Omzundaki sakatlığın yarattığı fiziksel kısıtlamalar performansını ciddi şekilde etkilerken, nisan ayında geçirdiği ek operasyon da sorunu çözmeye yetmedi. Aylar geçmesine rağmen omzu hâlâ tam olarak iyileşmiş değil.

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3 Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images