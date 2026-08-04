F1 efsaneleri, Verstappen'in geleceği hakkında ne düşünüyor?

Max Verstappen, yaz arasına pilotlar şampiyonasında altıncı sırada ve lider Kimi Antonelli'nin 110 puan gerisinde girerken, Red Bull'daki geleceği hakkındaki spekülasyonlar da hız kesmeden devam ediyor.

Red Bull'un bu sezon yeni güç ünitesi projesiyle yaşadığı zorluklar ve son yıllardaki önemli ayrılıkların ardından, Formula 1'in eski yıldızlarından oluşan bir panel, dört kez dünya şampiyonunun Milton Keynes merkezli takımla devam edip etmeyeceği konusunda görüşlerini paylaştı.

Verstappen'in adı son dönemde Mercedes ve McLaren ile anılsa da Hollandalı pilot geleceği hakkında net bir açıklama yapmadı. Şampiyonada ilk iki sıranın dışında yer alması nedeniyle sözleşmesindeki çıkış maddesini kullanabilecek konumda olduğu belirtiliyor.

Eski McLaren pilotu Juan Pablo Montoya ise Verstappen'in takım telsizindeki sert çıkışlarının ayrılık sinyali değil, Red Bull üzerinde baskı kurma yöntemi olduğunu düşünüyor.

"Max'in Red Bull'dan ayrılmak istediğini düşünmüyorum."

"Evet, birçok önemli isim ayrıldığı için takım değişti ama hâlâ rekabetçiler. Geçen yıl neredeyse şampiyonluğu geri kazanıyorlardı. Bence Max takımın bunu yeniden yapabileceğini görmek istiyor ve sadece üzerlerinde baskı oluşturuyor."

İki kez dünya şampiyonu Emerson Fittipaldi, Verstappen'in Red Bull'da kalmasını istediğini ancak ayrılması halinde pilot piyasasında büyük hareketlilik yaşanacağını söyledi.

"İçeride neler olduğunu bilmiyorum. Takımla ilişkisini ya da gelecek yıl için neler planladıklarını bilmiyorum. Max olağanüstü bir yetenek."

"Aracı adeta sırtında taşıyor. Takıma karşı büyük bir bağlılığı olduğunu düşünüyorum ve bunu seviyorum. Ben de kariyerim boyunca mümkün olduğunca uzun süre aynı takımda yarışmayı tercih ettim. Bence onda da bu sadakat var."

"Ama ayrılması da mümkün. Böyle bir durumda tam anlamıyla müzikli sandalyeler oyunu başlar. Herkes yer değiştirir. Bence Formula 1'in bu tarafı da heyecan verici. Taraftarlar 'Kim nereye gidecek?' diye merak ediyor. Bu da sporun bir parçası."

Eski Ferrari pilotu Stefan Johansson ise Verstappen'in yaşadığı hayal kırıklığını anlayışla karşıladığını belirtti.

"Bu hayal kırıklığını anlayabiliyorum. Elinizde iyi bir araç yoksa kazanamazsınız."

"En iyi araca sahip olmadan dünya şampiyonu olan kimse olmadı."

"Gerçek bu. Max yine de çoğu zaman mucizeler yaratıyor ve inanılmaz derecede iyi. Eminim onu kadrosuna katmak istemeyecek tek bir takım bile yoktur."

Eski Formula 1 pilotu Gerhard Berger ise Verstappen'in sabırlı olması gerektiğini savundu.

"Max'in büyük bir hayranıyım. O olağanüstü bir pilot."

"Red Bull tamamen yeni bir motor geliştirdi. Evet, farklı şirketlerden insanları bünyesine kattılar ama Mercedes ve Ferrari'nin yıllara dayanan tecrübesiyle ilk yıldan itibaren rekabet edebilmek bile oldukça etkileyici."

"Şu anda bazı dayanıklılık sorunları yaşıyorlar ve bu hoş değil. Ancak diğer üreticiler de benzer problemler yaşıyor."

"Max takım ile sakin şekilde çalışmaya devam eder ve Red Bull birkaç önemli ismi daha kadrosuna katarsa, altı ila 12 ay içinde yeniden çok güçlü bir takım olacaklarını düşünüyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images