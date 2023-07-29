Alonso: "Yarışta her iki araçla da puan almayı umuyoruz"

Alonso için Cumartesi günü pek iyi geçmedi. İki kez Dünya Şampiyonu Sprint'e 15. sıradan başlarken, seansın 3. turunda spin atarak çakıl havuzuna gömüldü ve yarış dışı kaldı.

Alonso, "Kötü bir gündü."

"Zaten Sprint Shootout'ta düzgün bir tur atamadık ve Sprint'e geriden başladık. Daha sonra güvenlik aracı arkasında, geçiş lastiklerini mümkün olan en kısa sürede takmak istedik ancak yarışın 2. turunda geçiş lastikleri için pite girdim ve birkaç pozisyon kaybettim."

"Sonunda da kendi hatamla çakıl havuzuna uçtum." dedi.

Aston Martin pilotu, kötü bir gün geçirmelerine rağmen Pazar günkü yarışta her iki aracın da puan almasını umuyor.

"Yarışta kuru bir tur atıp atamayacağımı ve nasıl gideceğini göreceğiz, sanırım şimdiye kadar kimse bunu deneyemedi."

"Her iki araçla da puan alamadığımız bir Cumartesi gününden sonra umarım yeni bir sayfa açabiliriz ve araçların her ikisiyle de puan alabiliriz."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23