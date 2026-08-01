Perez: "Verstappen beni daha hızlı bir pilot yaptı"

Sergio Perez, High Performance podcast'ine verdiği röportajda, 2021-2024 yılları arasında Verstappen ile birlikte geçirdiği dönemi değerlendirdi.

Meksikalı pilot daha önce Red Bull'un tüm odağını Verstappen'e çevirmesinin, 2024 sezonu sonunda takımdan ayrılmasında önemli rol oynadığını dile getirmişti. Ancak bu kez, eski takım arkadaşının araç gelişimine yön verme becerisi ve takımı motive etme konusundaki etkisinden övgüyle bahsetti.

Perez şöyle konuştu: "Dört yıl boyunca Max'in yanında olmak... Max gerçekten itici bir güç."

"Bir yarış pilotunun hayal edebileceği tüm desteğe sahip olmasına rağmen Max her anlamda olağanüstü bir güç ve eksiksiz bir pilot."

"Takıma nasıl liderlik edileceğini de ondan öğrendim. Max, çevresindeki herkesi performans açısından ileriye taşıma şekliyle gerçek bir lider."

"Hızlı olabilmek için neye ihtiyacı olduğunu ve hangi alanlarda eksik kaldığını tam olarak biliyor."

"Aynı zamanda inanılmaz çalışkan biri. Dört yıl boyunca birbirinden çok farklı araçlarda bunu yakından görmek ve ondan öğrenmek beni kesinlikle daha hızlı bir pilot yaptı."

Perez'e göre Verstappen'i rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden biri de teknik geri bildirimleriyle takımı doğru yöne yönlendirebilmesi.

"Takımı belirli bir yöne yönlendirmeyi ve onlara doğru istikameti göstermeyi başarabilen pilot sayısı çok az."

"Nerede eksik olduğumuzu ve o noktaya nasıl ulaşabileceğimizi ekibe tam olarak anlatabiliyor. Bu gerçekten çok ama çok özel bir özellik."

Sergio Perez, Cadillac Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images