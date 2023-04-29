Norris ve Tsunoda, Sprint Shootout öncesinde ne tür lastik kumarı oynadılar?

Motorsport.com'un açığa çıkardığı üzere, yeni sprint kurallarına eklenen madde nedeniyle kurallarda bir açık bulunuyor.

Yeni kurallara göre pilotlar, Sprint Shootout sıralamalarında birinci ve ikinci seansta birer set yeni orta lastik, 3. seansta ise bir set yeni yumuşak lastik kullanmak zorunda.

Bu kuralda hedeflenen, tüm takımların Cumartesi günü yapılan sıralama seansına 3 yeni set lastik ayırmasıydı.

Ancak yenilenen kurallar mevcut haliyle, takımların cumartesi günkü sıralamalar için lastik ayırmasını zorunlu tutmuyor. Yani isteyen takımlar, ayırmaları gereken bu lastikleri Cuma günkü seanslarda da kullanabilirler.

İlgili maddede, "Sprint Shootout'un SQ3 periyodunda, en fazla bir set kuru hava lastikleri kullanılabilir ve bu yalnızca yumuşak spesifikasyonun yeni bir seti olmalıdır." deniyor.

İlgili maddenin İngilizce'sinde kullanılan "may" (olasılık, ihtimal) ifadesi, muhtemelen sıralamalarda son bölüme geçmeyi beklemeyen takımların bu açığı kullanmasının önünü açtı. Bu ifade sayesinde Norris ve Tsunoda, stratejik bir şekilde Cuma günü fazladan bir set yumuşak lastik daha kullandı.

McLaren pilotu, ilk seansta 7., ikinci seansta 6. olmasının ardından son bölüme kaldı. McLaren, Norris'in son bölümde bir tur daha atmasını sağladı ve o turunda Norris 7. hızlı zamanı elde etti. Bu, Norris'in Pazar günkü ana yarışa 7. sıradan başlayacağı manasına geliyor.

Diğer taraftan Norris, Sprint Shooutout sıralamaların ilk iki seansında zorunlu olarak orta lastikleri kullanmasının ardından SQ3 seansına geçerse, yeteri kadar temiz yumuşak lastiği kalmadığı için o seanstaki mücadeleye katılamayacak. Bu durumda Norris garajda bekleyip sıralamaların tamamlanmasını bekleyecek.

Yine de Norris, bu stratejik hamle ile Pazar günkü yarış öncesinde önemli bir adım atmış ve daha fazla puanın verileceği yarış için üst sıralarda yer almayı başarmış oldu.

Motorsport.com'a konuşan Norris, "Sıralamalardan bilinçli bir şekilde maksimumu alabilmek için alınan stratejik bir karardı. Pazar günü daha fazla puan kazanabilirsiniz, bu yüzden yarışın öncelikli olması daha önemli." dedi.

Tsunoda da tüm yumuşak lastiklerini kullandığı için tam olarak aynı durumda ancak o, biraz daha farklı bir yoldan ilerledi.

Her iki AlphaTauri pilotu, birinci antrenman seansında ekstra set lastik kullandı. Genel fikir, daha sonraki sıralama seansına daha iyi hazırlanmaktı. Ancak Tsunoda, duvara sürtüp lastik patlatınca, ilkini kaybetmiş oldu.

Bu yaklaşım, Q1'in başındaki ilk turunda kaza yapan Nyck de Vries için de işe yaramadı.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ancak Tsunoda, ekstra hazırlığının avantajını iyi bir şekilde değerlendirerek iyi bir ilerleme kaydetti. Sıralamalardaki ilk seansta 10. olan Tsunoda, Q2'de 7., Q3'te ise 8. oldu. Yani Tsunoda Pazar günkü ana yarışa 8. sıradan başlayacak.

Tsunoda bu süreçte tüm yumuşak lastiklerini kullandığı için, Cumartesi günkü sprint sıralama seansının son bölümü için gerekli yumuşak set lastiğe sahip olmayacak. Yani o da sprint sıralamalarında son bölüme kalırsa, kenarda beklemek zorunda kalacak.

AlphaTauri baş yarış mühendisi Jonathan Eddolls, "Birkaç yeni aerodinamik parça getirmiş olsak da, son yarışlara göre baktığımızda rekabet gücümüz, Q3'e uygun değildi."

"Sonuç olarak, daha fazla puanın mevcut olduğu Pazar günü mümkün olduğunca yukarıdan başlamak için, bize en iyi şansı sağlamak adına 1. antrenman seansında sıralama hazırlıkları için çok çaba sarf ettik. Her iki sürücü de 1. antrenman seansında iki set yumuşak ve orta lastik kullandı."

"Birinci antrenman seansında sıralama hazırlığı yapmamızın dezavantajı, Q3 için yeni lastik kalmamasıydı ancak Yuki kullanılmış lastikle harika bir tur atarak Pazar günkü yarış için 8. olmayı başardı." dedi.

Tsunoda da lastiklerin, göstermiş olduğu performansta kilit rolde olduğunu söyledi.

Tsunoda, "Bu gerçekten zordu. Zor bir pist, özellikle lastikler de zordu. Gördüğünüz gibi, sürücülerin çoğu özellikle ön lastiğin gerçekten sıcak ve yeteri kadar hazır olmadığı ilk sektörde fren yapma konusunda gerçekten zorlandı."

"Lastiği ısıtmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ancak çok fazla zorlanıyoruz. Bu yüzden lastikler ve onları ısıtma gerçekten çok önemliydi." dedi.