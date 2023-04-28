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Sainz: "Son zamanlarda yaptığımız değişiklikler işe yarıyor"

Carlos Sainz, Ferrari'nin son zamanlarda yaptığı değişikliklerin aracın performansına katkıda bulunduğunu düşünüyor.

Zeynep Taş
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Sainz: "Son zamanlarda yaptığımız değişiklikler işe yarıyor"

Ferrari, sıralama turlarında 1. ve 4. sıraları alarak oldukça pozitif bir gün geçirdi ve bu sezon ilk kez pole pozisyonunu aldı.

Yarışa ikinci çizgiden başlayacak olan Sainz, günü şu şekilde özetledi: "Evet, özellikle ilk sektörde sürekli hata yapma eğilimindeydim. Açıkçası ilk antrenmandan beri araçta birtakım sorunlar yaşadım, dengeyi hissedemiyordum."

"Q1 ve Q2'de hatalar yaparak araca olan güvenimi daha da kaybettim ve kendimi daha fazla sıkıntıya soktum. Sonuç olarak bugünden memnun değilim."

"Şimdi yarına bakacağım ve sürüşümde bazı adımlar atmaya çalışacağım çünkü araç kapalı parkta olacak ve eğer bir şey bulursak onu değiştiremeyeceğiz."

"Ama en azından yarın sürüşümle ve araçla ilgili hislerimle yapabileceğim her şeyi yapmaya ve gelişmeye çalışacağım."

İspanyol pilot, pole pozisyonunu aldığı için takım arkadaşını tebrik ediyor ve son zamanlarda araçta yapılan değişikliklerin işe yaradığını düşünüyor.

Sainz, "Charles [Leclerc], her zaman iyi turlar atma eğiliminde ve özellikle burada oldukça iyi. Onu tebrik ederim."

"Ferrari'yi tekrar pole pozisyonuna getirmek takım için harika bir haber ve büyük bir motivasyon kaynağı. Avustralya'da zaten bazı olumlu işaretler görebiliyorduk ve buraya geliştirmeler getirmeden bile pole pozisyonunu almayı başardık."  

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bu yıl, şimdiye kadar pole pozisyonu için mücadele edecek tempomuz yoktu. Görünüşe göre son zamanlarda yaptığımız değişiklikler işe yarıyor ve hâlâ yapılacak iyileştirmeler var."

"Umarım bu bir işarettir ve aracımızdaki sorunları bulmuşuzdur." dedi.

Ferrari'nin yarışta Red Bull ile mücadele edip edemeyeceği sorulduğunda Sainz, şunları söyledi: "İlk iki yarışa dayanarak Red Bull'un yarış temposunda çok daha iyi olmasını bekliyoruz."

"Evet, bence Red Bull kesinlikle hızlı olacak. Charles umarım onları geride tutmaya devam edebilir ve umarım ben de mücadelenin içinde olabilirim. Bu yıl ilk kez onları sıkıntıya sokup sokamayacağımızı görebiliriz." dedi.

Yeni Sprint formatı hakkında ise Sainz, cuma gününden keyif alamadığını çünkü her şeyin çok aceleye geldiğini açıkladı.

Sainz, "Keyif almadım çünkü araçta fazla değişiklik yapamadım, kendimde de tam olarak neler olup bittiğini öğrenecek zamanım olmadı."

"Açıkçası bu durum beni sıralama için strese soktu. Benim için telaşlı bir gündü, olan biteni her zaman bir adım geriden takip ediyordum ama bu benim hatamdı."

"Günün sonunda neyi daha iyi yapabileceğimize bakacağız. Ancak bugünden keyif almadım, umarım hafta sonunun geri kalanı için hislerim daha iyi olur ve format değişikliği beni bu denli etkilemez." dedi.

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