Verstappen: "Pazar günü hızlı olunca, Cumartesi günü biraz yavaş kalmayı önemsemiyorum"

Red Bull pilotu, sıralamaların son bölümündeki son hızlı turuna hazırlanırken lastiklerine daha fazla ısı sağlamak için farklı bir yaklaşım sergiledi. Verstappen ilk haklarda zirvede yer alıyordu ve son turda yerini korumak istedi.

Ancak Verstappen, son hızlı turunda istediği yol tutuşunu bulamadığı için bu plan işe yaramadı ve seansın sonunda Ferrari pilotu Charles Leclerc en hızlı turu atarak sürpriz bir şekilde pole pozisyonunu kazandı.

Sıralamalardan önce sadece bir antrenman seansı olduğu için takımlar, lastiklerin davranışları konusunda her zamana göre daha büyük belirsizlik yaşadılar.

Hollandalı pilot, daha fazla performans bulabilmek için son çıkış turunda lastiklerine karşı daha agresif davrandı ancak bu, olumsuz bir şekilde sonuçlandı.

Motorsport.com'un neden böyle bir şey yaptığını sorması üzerine Verstappen, "Lastiklere biraz daha fazla sıcaklık vermeye çalışıyordum."

"Birinci antrenmandan hemen sonra bu seans yapıldı. Bu tür zamanlarda bazen sıralamalarda ne istediğinizi tam olarak anlayamıyorsunuz. İlk tur iyiydi ancak yine de mükemmel değildi. Denedik, eğer işe yarasaydı, bu durumda harika görünecekti."

"Biraz Avustralya'da olanlara benziyordu. Ancak bu sefer işe yaramadığını düşünüyorum. Ancak bu, dünyanın sonu değil." şeklinde cevap verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen, Leclerc'in pole pozisyonunun tamamen sürpriz olmadığını, Ferrari'nin şu ana kadar genel olarak sıralamalarda oldukça güçlü olduğunu söyledi.

Verstappen, "Sıralamalara bakarsanız, ilk 3 yarışta genel olarak oldukça yakındı."

"Biz gerçekten iyi bir yarış aracına sahibiz ancak hiçbir zaman tek turda süper baskın olduğumuzu düşünmüyorum."

"Geçen sene de öyleydi. Ancak o dönemde biraz da daha ağır olmamızla alakalıydı. Bir noktada ağırlığı azalttık ancak yine de cumartesi günleri en iyi gün olmuyordu."

"Bazen aracın çalışma şekliyle alakalı oluyor ancak puanların pazar günü verildiğini biliyoruz. Bu yüzden pazar günü hızlı olunca cumartesi günü biraz yavaş kalmamızı önemsemiyorum." dedi.