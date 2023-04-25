Resmi: F1 yeni 'Sprint Shootout' kurallarını açıkladı

Yeni format ilk kez bu hafta sonu 2023 takvimindeki altı sprint hafta sonundan ilki olan Azerbaycan'da gerçekleştirilecek ve daha sonra bunu Avusturya, Belçika, Katar, ABD ve Sao Paulo hafta sonları da takip edecek.

Değişiklikler, Pazar günkü ana yarışın gridini etkilemeyen bağımsız bir Cumartesi etkinliği yaratmak için tasarlandı. Ayrıca yapılan hatalar 'daha az maliyetli' olacağından pilotları daha fazla zorlamaya teşvik etmek amaçlanıyor.

Yeni format, büyük ölçüde gereksiz görülen Cumartesi günkü ikinci antrenman seansı sorununu da ele alıyor.

Kurallar, takım sportif direktörleri ve FIA tarafından Sportif Danışma Komitesi'nde yapılan uzun tartışmaların ardından dört haftalık arada son halini aldı.

Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından resmi olarak kabul edilmeden önce ise F1 Komisyonu'nun bugünkü toplantısında oy birliğiyle onaylandı.

Beklendiği gibi, Cuma günü ilk antrenmanı yarış için yapılacak sıralama seansı takip edecek ve o sıralamada, herhangi bir ceza uygulaması gerekmediği sürece ana yarış için grid belirlenecek.

Mechanics on the grid prior to the start Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Cumartesi günü yapılacak 'Sprint Shootout' geleneksel sıralama turları gibi üç bölümden oluşacak ve seans uzunlukları SQ1 için 12 dakika, SQ2 için 10 dakika ve SQ3 için 8 dakika olacak.

Sprint hafta sonunda lastiklerin kullanımı için 13 set yerine sadece 12 setin mevcut olması ve ikinci antrenmanın yerini sıralamanın alması çok tartışılan bir konu oldu.

Takımların, hem SQ1 hem de SQ2 için orta ve SQ3 için yumuşak lastikler zorunlu olmak üzere, sprint seansında kullanmak üzere üç yeni lastik seti kaydetmeleri gerektiğine karar verildi.

Cezalar, sprinti yarıştan bağımsız hale getirme girişimi göz önüne alındığında bir başka tartışma kaynağı oldu. Sprintte alınan ancak uygulanmayan her türlü cezanın Pazar günkü ana yarışta uygulanacağı konusunda anlaşmaya varıldı.

Daha önce olduğu gibi, hafta sonu boyunca alınan vites kutusu ve güç ünitesi cezaları yarışta uygulanacak.

Sprint için puan dağılımı değişmeyecek ve ilk sekiz pilota 8-7-6-5-4-3-2-1 şeklinde puan verilecek.

FIA ayrıca, Sprint hafta sonundaki cezaların aşağıdaki gibi uygulanacağını açıkladı:

1. antrenman veya Sıralamada alınan grid cezası ana yarışta uygulanacak

Sprint Shootout'ta alınan grid cezası Sprint'te uygulanacak

Sprint'te alınan grid cezası yarışta uygulanacak

Kapalı park ihlali halinde Sprint ve Yarış'ta pit yolundan başlanılacak

Güç ünitesi cezaları (aynı zamanda bir kapalı park ihlali olmadıkça) yalnızca yarışta geçerli olacak.

FIA ve F1 tarafından yapılan ortak açıklamada şu sözlere yer verildi: "Bu başarılı oylamanın ve ardından Dünya Motor Sporları Konseyi'nde e-oylamayla onaylanmasının ardından, tüm paydaşlar bunun Sprint hafta sonlarının gösterisini artıracağına ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar için pist hareketini zenginleştireceğine inanıyor. FIA, FOM ve sporun on Formula 1 takımı arasındaki yakın çalışma ilişkisi sayesinde, konseptteki değişikliklerin kurallara taşınması hızlı ve olumlu bir şekilde gerçekleştirildi."

Kısaca hafta sonunu özetlemek gerekirse, Sprint hafta sonunda Cuma gününden itibaren yarış programı şu şekilde olacak:

Cuma

1. antrenman seansı

Sıralama seansı (Ana yarış)

Cumartesi

Sprint Shootout (Sprint sıralama seansı)

-SQ1 (12 dk - orta lastik zorunlu)

-SQ2 (10 dk - orta lastik zorunlu)

-SQ3 (8 dk - yumuşak lastik zorunlu)

Sprint yarışı (yaklaşık 100 km)

Pazar

Yarış (≥ 305 km)