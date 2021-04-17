Norris, son turundaki hatası yüzünden kendine kızgın

Norris, 1 ve 2. bölümlerde de oldukça hızlı turlar atıyordu. Ancak 3. bölümdeki son turunda her şey bir araya getirdi. İngiliz pilot, lider Hamilton’ın sadece 0.040 saniye arkasında kaldığı ve kendisini 3. sıraya oturtacak iyi bir tur attı. Fakat bu turu, 9. virajda pist sınırlarını aştığı gerekçesiyle silindi. Böylelikle, Norris seansı 7. noktada tamamladı.

Günü hakkında konuşan Norris, takımın mükemmel bir iş çıkardığını fakat kendisinin hata yapmaması gereken tek turda hata yaptığını ifade etti.

‘’Evet, hayal kırıklığına uğradım ve kendime oldukça sinirliyim. Pistten taştığım tura kadar gayet iyi bir gündü. Bence takım bugün mükemmel bir iş çıkardı.’’

‘’Sıralama turlarında araç çok iyiydi, Cuma günü araçta birçok ayar değişikliği yaptık ve bunlar işe yaradı. Ancak hata yapmamam gereken tek turda da gidip hata yaptım.’’

Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Birçok pilotun tur zamanlarının silindiği 9. virajda dışarı taşmamanın fazla mı zorlayıcı olduğu sorulduğunda Norris, ‘’İnsanların anlamadığı şey şu: kurallar herkes için aynı. Yani günün sonunda bu benim hatamdı.''

''Dışarıdan bakıldığında beyaz çizgiyi aşmamak oldukça kolay gözüküyor olabilir ama sıralama turlarının son bölümünde, yüksek hızlarla gidiyorken ve 2. veya 3. olma, yani kariyerinizin en iyi sıralama turları pozisyonunu yakalama şansınız varken; öyle hızlı bir virajda, bunu yanlış hesaplamak ve hata yapmak oldukça kolay.’’ şeklinde yanıtladı.

Bahreyn hafta sonunun ardından en büyük eksiği tek tur temposu olarak gözüken McLaren’deki bu gelişim etkileyiciydi. İngiliz pilot da takımın performansından oldukça memnun.

Konu hakkında konuşan Norris, ‘’Evet, oldukça mutluyum. Kendi yaptığım işten değil ama takımın çıkardığı işle mutluyum. Hafta sonuna hiç de iyi başlamamıştık, sonrasında bahsettiğim gibi ayar değişikliklerine gittik ve iyileştirmeler yaptık.''

''Bence şimdi aracın nasıl çalıştığını, ne zaman tam performansını verdiğini daha iyi anlıyoruz. Optimum çalışma sıcaklıklarını da öyle. Bunları Bahreyn’de öğrendik, bunlarla sıkıntı yaşadığımız bir yarıştı. Bunları değiştirip bu hafta sonu daha iyi bir iş çıkardık ama ben çıkaramadım.’’ ifadelerini kullandı.