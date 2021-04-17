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Formula 1 / Haberler

Kazası hakkında konuşan Tsunoda: ‘Aptalca bir hataydı’

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Can Çarpıcı

Yuki Tsunoda, sıralama turlarının birinci bölümünde yaptığı kazada 'aptalca bir hata' yaptığını belirterek, takımdan özür diledi.

Kazası hakkında konuşan Tsunoda: ‘Aptalca bir hataydı’

Formula 1 kariyerinin ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix’sinde yarışı puan barajının içinde bitirerek etkileyici bir performans sergileyen Tsunoda, Imola’ya yine puan barajına girme ve ilk kez Q3’e kalabilme hedefleri ile gelmişti.

Fakat Japon pilot, Q1’deki ilk turunda Variante Alta şikanının çıkışında aracın arkasını kaybetti ve bariyerlere çarparak gününü erkenden noktaladı.

Kazanın ardından aracının arka tarafı bolca hasar alan Tsunoda, zaman turu kaydedemediğinden yarın yarışa sonuncu sıradan başlayacak.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 after his crashes

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 after his crashes

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Kaza hakkında konuşan Tsunoda, kazayı şöyle açıkladı: ‘’Dürüst olmak gerekirse, virajın girişinde aracı fazla zorladım.’’

‘’O ana kadar gayet iyi bir turdu ve Q1’den tek lastik seti kullanarak çıkmamı sağlayabilirdi. Sadece çok heyecanlıydım, aptalca bir hataydı. Takım için oldukça üzgünüm. Yarın için her şeyi unutup, sadece yarışa odaklanmamız gerek.’’

Tsunoda, büyük bir kaza yapsa da araçtan kendi çıktı ve herhangi bir sağlık problemi yoktu.

Japon pilot, acı hissetmediğini belirtirken; o anda kendinden çok araç için endişelendiğini ifade etti.

‘’Baktığımda aracın arkası oldukça kötü gözüküyordu. Umarım araç yarına kadar tamamen tamir edilebilir. Şu an sadece takım için üzgünüm.’’

Tsunoda, Bahreyn’deki geç frenajları ve agresif geçişleri ile dikkatleri üzerine toplamıştı. Japon pilot, Bahreyn Grand Prix’sinde Fernando Alonso’yu ve Lance Stroll’u mükemmel ataklar ile arkasında bırakmıştı.

Imola, pist yapısı gereği geçiş yapmanın daha zor olduğu bir yer olsa da Tsunoda yarın yukarı sıralara tırmanabileceği konusunda ümitli.

Yarınki şansları hakkında konuşan Tsunoda, ‘’Belki yarın farklı şeyler olur ve biraz yağmur bana yardımcı olabilir.’

‘’Her şeyi bir araya getirip, bugünkü gibi hatalar yapmamam gerek. Yarın daha farklı bir tablo göreceğiz.’’

‘’Yarın daha farklı koşullar olacak ve bu koşullara adapte olup, sonuna kadar zorlamam gerekecek.’’ dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Yuki Tsunoda
Editör Luke Smith

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