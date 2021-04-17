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Vettel, Aston Martin AMR21'de "güven eksikliği" yaşıyor

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Sebastian Vettel, Imola'da ikinci bölümde elenmesine rağmen sabırlı olması gerektiğini söylerken, henüz araçta istediği tam güven hissine sahip olmadığını belirtti.

Vettel, Aston Martin AMR21'de "güven eksikliği" yaşıyor

Aston Martin'e katılan Vettel, yakın mücadeleye sahne olan Emilia-Romagna GP sıralama turlarında, en iyi zamanın 0.7 saniye gerisinde kaldı ve yeni takımıyla arka arkaya ikinci kez ikinci bölümde elendi.

Geçen yıl Ferrari ile özellikle tek tur temposunda zorlanan Vettel, sıralama turlarında son bölüme kalan yeni takım arkadaşı Lance Stroll'ün de 0.2 saniye ardında kaldı ve arka arkaya ikinci kez Kanadalı pilota geçildi.

Vettel, Imola'daki sıralama turlarının ardından henüz araçla yeterince tur atamadığını ve bu yüzden Aston Martin AMR21'in içinde ihtiyaç duyduğu tam güven hissini yakalayabilmek için zamana ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Dört kez dünya şampiyonu, "Doğrusu, orta grubun içindeyiz ve burası çok yakın. Bu yüzden birkaç ondalık bile büyük fark yaratabiliyor."

"Bugün aracın hissiyatından genel anlamda daha mutluydum fakat yine de tam güven hissi yoktu ve ihtiyacım olan şey belki de güvenin hissinin o son kısmıydı. Genel olarak daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi çok yakın görünüyor, bu yüzden yarın neler olacağını görmeliyiz."

"Belki de yarın biraz yağmur yağar ve bize yardımcı olabilir." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Vettel, ayrıca ihtiyaç duyduğu güven hissini yakalayana kadar biraz sabretmesi gerektiğini ekliyor.

Vettel, "Henüz araçla bütünleştiğimi düşünmüyorum, ama yavaş yavaş oraya geliyorum. Şahsen çok sabırlı bir adam değilim, bu yüzden sabırsızlanıyorum."

“Fakat giderek çok daha iyi hale geliyor. Özellikle böyle bir pistte, araçtan her şeyi çıkarmak için, güvenin o son kısmına ihtiyaç duyuyorsunuz."

“Henüz oraya gelebilmiş değilim, ama henüz ikinci yarıştayız ve bu yüzden biraz daha sabırlı olmalıyım.” dedi.

Vettel, sabır eksikliğinin bazen aracı "aşırı" sürmesine neden olduğunu kabul ediyor, ancak Aston Martin'in daha önceden alışık olduğu araçlardan farklı olduğunu da ekliyor.

Vettel, "Araç geçmişte alışık olduğumdan oldukça farklı."

“Günümüzde lastikler ve aracı nasıl ayarladığınız gibi fark yaratabilecek oldukça büyük şeyler var."

“Bu yüzden normale kıyasla biraz daha uzun sürdüğünü düşünüyorum."

"Ve tamamen dürüst olmak gerekirse, orta grupta savaştığınız zaman, o son birkaç ondalık kısmın etkisini hemen görüyorsunuz." dedi.

Vettel, Stroll'e kıyasla nerede zaman kaybettiği sorusuna ise, "Özel, spesifik bir şey görmedim. Düzlüklerde ona 0.1 saniye kaybettim, çünkü tek başımaydım. Fakat kendim de biraz kaybettim. Yarın ise neler olacağın ı göreceğiz, yarın muhtemelen aynı olacak, çok yakın geçecek, çünkü orta grup çok yakın ve daha fazla pozisyon kazanmaya çalışacağız." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Editör Kemal Şengül

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