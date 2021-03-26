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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Perez: "Tek turda henüz yeterince iyi değilim"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Sergio Perez, Bahreyn'deki ilk günde Max Verstappen'in ciddi şekilde gerisinde kalmasının ardından, Red Bull'la tek tur temposunun yeterince iyi olmadığını söylüyor.

Perez: "Tek turda henüz yeterince iyi değilim"

Verstappen, cuma günü gerçekleştirilen her iki antrenman seansında da zirvede yer alırken, Perez sabah seansında altıncı, öğleden sonra ise ancak 10. olabildi. Her iki seansta da Hollandalı takım arkadaşından yaklaşık 0.6 saniye yavaş kaldı.

Meksikalı pilot, cuma günkü antrenman seanslarının ardından henüz RB16B ile istediği tek tur temposuna sahip olamadığını, ancak uzun sürüşlerde kendisini çok daha rahat hissettiğini dile getirdi.

“İlk yarış hafta sonunun başlaması harika ve işlerin gidişatından memnunum. Yavaş yavaş adapte oluyorum ve gelişiyorum."

"Bugün özetlemek gerekirse, tek tur performansı üzerinde yapmam gereken şeyler var, çünkü tek turda aracın içinde henüz istediğim şekilde hissetmiyorum ve hâlâ aracın neler yaptığını tahmin etmem gerekiyor."

"Ama uzun sürüşlerde daha rahatım ve gerekli hıza sahip olduğumu düşünüyorum, ki bu olumlu bir şey. Sanırım yumuşak lastikler üzerinde yapmamız gereken bazı işler var, çünkü orada geliştirebileceğimiz yerler var, ancak aracımız genel olarak iyi performans gösteriyor."

"İyi bir tempoya sahibiz ve yarın sıralama turları oldukça yakın olacak. Bu yüzden her şeyi doğru yaptığımızdan ve sezona iyi bir başlangıç yaptığımızdan emin olmalıyız."

"Uzun sürüşlerde kendime güveniyorum ve gerekli ritme sahip olduğumuzu hissediyorum."

Öte yandan Max Verstappen, araçta geliştirilmesi gereken iki alan işaret etti.

"Yine iyi bir gündü. Ancak sıcaklık ve rüzgar nedeniyle turun tamamında iyi bir denge bulmak kolay değildi, ama genel olarak olumlu bir gün olduğunu söyleyebilirim."

"Yarın, lastikler ve denge anlamında geliştirilmesi ve bakılması gereken bazı şeyler var. Yarın bu araçlarda herkes için önemli bir zorluk olan daha rüzgârlı şartlar olacak."

"Hafta sonunun başlangıcından oldukça memnunum, ancak yarın farklı bir gün ve bunu sıralama turlarında yapıp yapamayacağımızı görmek zorundayız."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Pilotlar Sergio Perez
Takımlar Red Bull Racing
Editör Jonathan Noble

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