Honda, Red Bull'un aksine Avustralya'da yarışmak istememiş

Formula 1, Coronavirüs'ün dünya çapındaki durumuna rağmen Avustralya Grand Prix'sini gerçekleştirme kararı almıştı.

Bununla birlikte McLaren çalışanlarının birinin Coronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası İngiliz ekip yarışa katılmayacağını savundu. Bunun üzerine gece yarısı takım patronlarının da katıldığı bir toplantı yapıldı.

Toplantıda Honda'nın motor sağladığı Red Bull ve AlphaTauri, yarışın yapılması için en çok zorlayan iki takımdı. Oysa Renault, Ferrari ve Mercedes gibi üç büyük üretici, yarışa katılmayacaklarını söylediler.

Hatta Helmut Marko, kendilerinin hazır olduğunu ancak diğer üreticiler hazır olmadığı için yarışa katılamadıklarını söylemişti. Bundan ötürü Honda'nın yaklaşımı da sorgulanmaya başladı.

Ancak Honda cephesinden aslında "yarışmak istemediklerine" dair bir açıklama geldi.

Yamamoto, "Honda F1'e katılan büyük bir marka. Bu yüzden Honda’nın kendi bakış açısıyla düşünmesi gereken bir konuydu."

"Nihayetinde Red Bull'la bu konuyu konuşmadan önce iptal etme kararı alındı."

"Formula 1'e sahip olmak önemli ama daha önemli şey de var. Honda olarak müşterilerimiz hakkında düşünmeliyiz. Müşterilerimizin ve ilgili tüm tarafların sağlık ve güvenliğine dikkat etmeliyiz. Böyle bir durumda iptal etme kararının tamamen doğru olduğunu düşünüyorum ve zaten iptal de edildi." dedi.

Yamamoto, normalde Honda başkanının da yarışa geleceğini ama son anda iptal ettiklerini söyledi.