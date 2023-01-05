Marko: "2023'te Mercedes'ten korkmamız gerekiyor"

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2014-2021 yılları arasında rakipsiz olan Mercedes'in, 2022 sezonu ile yeni düzenlemelerin gelmesiyle birlikte dominasyonu sona erdi ve 2022 Takımlar Şampiyonası'nı büyük bir farkla Red Bull kazandı.

Bu büyük farka rağmen Marko, Formula 1'in yeni çağında Red Bull'un Mercedes kadar dominant olabileceğine inanmıyor.

Marko, "Bizim durumumuz kesinlikle Mercedes'in turbo hibrit çağın başındaki durumuna benzemiyor."

"Şu anda motor konusunda muazzam bir liderliğimiz yok, yani bu çok farklı. O zamanlar Mercedes'in diğerleriyle arasında en az 50 beygir fark vardı."

"Şunu da unutmamalıyız: 2022, bu yeni düzenlemeler altındaki ilk yıl oldu. Diğer takımlar bu yılki araçla neler yaptığımızı açıkça gördüler. Bu yüzden önümüzdeki sezon kesinlikle gridin çok daha yakın olacağını düşünüyorum." dedi.

2023 için hangi takımdan 'daha çok korktukları' sorusuna Marko şu cevabı verdi: "Mercedes'ten daha çok korkmamız gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü strateji ve dayanıklılık açısından Ferrari'ye karşı daha avantajlılar."