McNish: "Audi'deki herkes 2026'yı sabırsızlıkla bekliyor"

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Ağustos ayında tarihinde ilk kez F1'de mücadele edeceğini duyuran Audi, Ekim ayında ise Sauber ile ortaklık kurulacağını açıkladı.

Yeni motor kurallarının devreye gireceği 2026 sezonundan itibaren gridde göreceğimiz Audi'nin hazırlıkları tam gaz devam etmekte. Bu süreçte üreticiye elinden geldiğince yardım eden isimlerden biri de Allan McNish.

Geçmişte Le Mans 24 Saat gibi birçok yarışta Audi ile piste çıkan 53 yaşındaki McNish, uzun süredir Alman üreticiyle birlikte çalışıyor.

Audi'nin hazırlıklarına değinen McNish, F1 departmanındaki herkesin epey telaşlı olduğunu ve karşılaştığı sahnelerin "daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemediğini" söylüyor.

Motorsport Magazine podcast'ine konuşan McNish, "Son 18 ayın çok yoğun geçtiğini söyleyebilirim, ancak 2022 daha önce hiç görmediğim kadar yoğun geçti."

"2026 sezonunun hâlâ oldukça uzakta olduğunu düşünebilirsiniz, ancak köşeyi dönmemize az kaldı. Heyecan verici bir dönemden geçiyoruz, şirket içinde 2026'daki ilk yarışı dört gözle beklemeyen kimse olduğunu sanmıyorum." dedi.

Adam Baker, CEO Audi Formula Racing, Fotoğraf: Audi Communications Motorsport

Audi'deki geçmişi ve 2002 yılında Toyota ile F1'de yarışması göz önüne alındığında McNish, programda yer alabilecek en ideal isimlerden biri.

Yarıştığı iki disiplin (F1 ve WEC) arasındaki farklara değinen McNish, "Toyota ile Le Mans'a katıldıktan sonra bir anda F1'e atlamak oldukça farklı bir deneyimdi, nitekim F1'e katılabilmek için üç kat daha fazla personel gerekiyordu!"

"Ancak bu 20 yıl önceydi, o dönem bütçe sınırı ve motor sınırı yoktu. Örneğin bir yarış hafta sonu boyunca dahi üç motor kullanabilirdiniz, şimdi sezon boyunca üç motoru geçemiyorsunuz."

"O döneme dair en iyi hatırladığım şeylerden biri 2002 sezonunun ardından üçüncü pilot olarak Toyota'dan Renault'ya geçtikten sonra attığım ilk turun Toyota'daki sıralama turlarımdan daha hızlı olmsaıydı. Orta sıra takımlarıyla zafer mücadelesi veren takımlar arasındaki fark çok büyüktü."

"Kimsenin bu farkı küçümseyebileceğini sanmıyorum ve günümüzde zirvedeki farkın daha da açıldığını düşünüyorum." dedi.