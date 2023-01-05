Piastri: "Norris ile iyi anlaşabilmeyi umuyorum"

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Katıldığı serilerin çoğunda şampiyon olan ve geleceğin yıldızlarından birisi olarak kabul gören Piastri, 2023 sezonunda McLaren ile Formula 1'e adım atacak.

Piastri, Formula 1'e girerek kariyeri için büyük bir adım atıyor ancak asıl zorluk şimdi başlıyor çünkü yanında Norris gibi son derece formda bir isim olacak.

Norris son iki yılda Daniel Ricciardo'yu açık şekilde mağlup etti ve çok iyi bir ivme yakaladı. Şimdi Piastri ile aralarındaki rekabetin nasıl olacağı merak konusu.

In The Fast Lane podcastine konuk olan Piastri, "Lando'yu iyi tanıdığımı söyleyemem."

"Onunla birkaç kez kısa şekilde konuştum ve ortak birkaç dostumuz var. Onu hem kişisel hem de profesyonel olarak daha iyi tanımak istiyorum."

"Alt kategorilerdeki kariyerlerimiz birçok yönden benzerdi. Çok yetenekli ve güçlü bir sürücü olduğunu zaten kanıtladı."

"Ben de yeteneklerimi göstermek istiyorum. Öğrenecek çok şeyim var ve Lando'dan bir şeyler öğrenebileceğimi düşünüyorum çünkü o çok güçlü bir takım arkadaşı."

"Onunla yaşıtız, ortak arkadaşlarımız var. İyi anlaşacağımıza ve takımın yükselmesine yardımcı olacağımıza eminim. Hedefimiz bu olacak." dedi.

Oscar Piastri, McLaren MCL36 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Piastri, McLaren'da yarışacak olmanın verdiği mutluluğa da değindi.

Piastri, "McLaren'ın büyük bir tarihi var fakat zaferlerinin ve şampiyonluklarının çoğunu, benim ya da çoğumuzun doğumdan önce kazandılar."

"Takımın yeniden yardımcı olmak istiyorum ve umarım benim arzularım McLaren'deki herkesin arzularıyla örtüşür."

"Takım zaten çok motive ve tıpkı benim gibi daha fazlasını istiyor. Formula 1'de sırf yarışmak için yer almak istemiyorum; iyi sonuçlar almak ve kazanmak istiyorum."

"Hedefim sadece pistte dolanmak değil, aynı zamanda takım ve kariyerim için yeni bir başarı dönemi başlatmak." dedi.