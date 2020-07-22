Macaristan GP teknik güncellemeleri: Mercedes, McLaren, AlphaTauri, Racing Point

Mercedes

Mercedes'in Avusturya'daki sezonun açılış yarışında titreşim nedeniyle yaşadığı dayanıklılık endişesi, Macaristan'daki kusursuz performans ile artık mazide kalmış gibi görünüyor.

Takım, ilk yarıştaki sorunun ardından Steiermark GP'de hızlı bir tepki verdi ve sorun yaşanması riskini azalttı. İlk yarışta yaşanan sorunlar aslında yeni arka süspansiyon geometrisinin bir sonucuydu. Mercedes'in yeni aracında arka süspansiyonların alt kollarının önde yer alan parçası eskiye göre daha yüksek, arka parçası ise (kırmızı ok) normalden daha geride konumlandırılmış durumda.

Bu tasarım nedeniyle bordürler üzerinde oluşan vibrasyon ve yük, vites kutusu sensörlerini rahatsız ediyordu.

Takım bu sorunların tekrarlanmaması için birçok değişiklik yaptı. Bu değişiklikler arasında süspansiyon kolunu kaplama ve etkilenen kabloların yerini değiştirme gibi şeyler yer aldı.

McLaren

McLaren Macaristan'da yukarıdaki videoda gördüğünüz bazı güncellemelerle geldi. Bu güncellemelerle takım arka taraftaki yere basma gücünü ve soğutmayı iyileştirmeyi hedefledi. Sezon öncesi testlerde ve Avusturya'daki antrenman seansında test edilen bu parçalar içerisinde iki basamaklı T kanat ve soğutma çıkışları üzerindeki kanatçıklar yer alıyor.

T-kanat katları dışarıdan metal desteklerle birbirlerine bağlanmış durumda. Bu sayede aerodinamik yük bindiğinde birbirlerinden bağımsız hareket ederek aerodinamik düzensizlik oluşturmuyorlar. Karoserin sonunda yer alan ve soğutma çıkışının üstünde bulunan yatay kanat parçası ise Gurney kanadı gibi çalışıyor. Hem bölgesel olarak yere basma gücüne yardımcı oluyor, hem de motor kapağından çıkan sıcaklığın istenen bölgeye yönlendirilmesini sağlıyor.

McLaren, Avusturya'da tabanın arka tekerleğin ön kısmına denk gelen bölümünde Ferrari tarzı bir kanat kullanmıştı. Bu yarışta onu kullanmama kararı aldı.

AlphaTauri

AlphaTauri AT01 t-wing Photo by: Giorgio Piola

AlphaTauri takımı çoğunluğu takip etmeden performans arayışını sürdürdü. Takım arka tarafta T-kanat ile tek destek kollu arka kanat kullandı.

Mercedes sezona tek destek kollu arka kanatla başlasa da Macaristan'da geçen seneki gibi egzozun iki yanından yükselen çift destek koluna geçiş yaptı. AlphaTauri, arka tarafta tek destek koluna sahip tek takımdı. Bu tasarımın hem performans hem de ağırlık üzerinde etkisi oluyor. Takım bu tasarımı kullanarak, egzoz üzerine de ekstra bir kanatçık eklemiş gibi görünüyor.

Racing Point

Racing Point RP20 front brake drum Photo by: Giorgio Piola Mercedes AMG F1 W10, front brake Photo by: Giorgio Piola

Formula 1'in artık Britanya'daki çift yarış öncesinde bir haftalık ara verdiği dönemde Racing Point protestosu görüşülecek. Renault, hem Steiermark, hem de Macaristan GP'den sonra Racing Point'i sportif ve teknik kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle protesto etmişti.

Renault, tüm aracı değil sadece fren kanallarını baz alarak şikayetini yaptı. Kurallara göre her takım fren kanalını kendisi tasarlamak ve üretmek zorunda. Bu açıdan Renault, Racing Point'in fren tasarımlarının Mercedes'in 2019 tasarımına çok benzediğini savunarak protestosunu yaptı.

Her iki takıma ait tasarımın, yukarıdaki resimde de göreceğiniz üzere çok benzer olduğu aşikar. Protestonun sonucunu fren kanallarının iç tasarımları belirleyecek gibi görünüyor.