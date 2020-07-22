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Formula 1 / Son dakika

Bugün, 2021 Formula 1 sezonu için neden çok önemli?

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Bugün, 2021 Formula 1 sezonu için neden çok önemli?
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 Tem 2020 12:37

22 Temmuz Çarşamba, 10 Formula 1 takımının FIA'ya sahip oldukları gelişim haklarını nasıl kullanacaklarını söylemeleri için ilk son tarihe denk geliyor ve bu açıdan 2021 Formula 1 şampiyonluk savaşı için son derece önemli bir tarih olacak.

Normalde bu dönemde gelecek yılki araçlar üzerinde çalışmalar yapılacaktı ve araları üzerinde çalışmak serbestti. Ancak mevcut Koronavirüs krizi nedeniyle durum değişti. Yeni düzenlemeler bir yıl ertelendi ve araçların gelişimi sınırlandırıldı. Şimdi takımlar maliyetleri en aza indirmek amacıyla çoğu parçanın gelişimini dondurdular ve donduracaklar.

Bazı parçaların dondurulması için başlangıç tarihi ilk yarıştı ve geri kalanı için bir başka tarih de 22 Eylül olacak.

Fakat bu sınırlar çerçevesinde takımlar, iki gelişim hakkını aracın seçtikleri bir alanında, son tarih ardından, düzenlemelere yeni dahil edilen bir “tarife listesine” dayanarak kullanabilirler.

Temel olarak, bu sistem, bir ekibin normalde 2021'in sonuna kadar paketlerinde kalacak temel bir sorunu çözmesine izin vererek bir adım ileriye gitmek için bir fırsat yaratmayı amaçlamaktadır.

Bu gelişim haklarını kullanma seçeneğine sahip olmayan tek takım, Renault'dan Mercedes motoruna geçeceği için değişiklikler yapacak olan McLaren olacak. Kurallar, motor kurulumunu değiştirmek için her iki hakkın da kullanması gerektiğini belirtiyor.

Konu hakkında konuşan Ross Brawn, "Motorları dondurma dönemindeki sorunlardan birisi, bir takımın, McLaren'ın motor değiştirmesi oldu. Bunu göz ardı edemezsiniz. Onlara motorlarını değiştirmemelerini söyleyemeyiz."

"Bu yüzden onların bu değişikliğine uygun adil bir sistem bulmalıydık. Aynı zamanda bazı takımlar araçlarında iki sene boyunca devam edemeyecekleri sorunlarla karşılaşabilir. Jeton sistemi onlara yanlış olan şeyleri düzeltme konusunda biraz da olsa esneklik sağlayacak."

"Mesela takımlardan birisi, araçlarında soğutma sisteminde sorun olduğunu söyledi. Onların 2 sene boyunca böyle devam etme şansları yok. Bu esneklik sayesinde herkes için iyi bir orta yol bulduğumuzu düşünüyorum." demişti.

FIA, gelişim haklarının nasıl kullanılacağına dair bildirim için üç son tarih (D1, D2 ve D3) belirledi. Bu tarihler ve bilgiler şöyle:

22 Temmuz – D1: "Homologe parçanın modifiye edilme planının FIA'ya bildirilmesi ve etkileyeceği parçaların kısa bir açıklaması"

5 Ağustos – D2: "Planlanan modifiyenin ve bu değişikliğin diğer parçalara etkisinin detaylı açıklaması"

21 Eylül - D3: “FIA'ya amaçlanan değişikliklerin ayrıntılı bir şemasını göndermesi"

Değiştirilen parça işe yaramazsa, o zaman beş yarış içerisinde takımlar yine orijinal versiyona geri dönebilirler. Bu durumda yeni olan parça tekrar kullanılamayacak. Bu sayede takımların kendilerine iki farklı seçenek sunmasının ve gelecekte değişiklikler yapmalarının önüne geçilecek.

Her ne kadar McLaren performans değişikliği yapma konusunda rakipleriyle aynı fırsata sahip olmasa da, takım patronu Andreas Seidl kuralla ilgili bir pişmanlıkları olmadığını söyledi.

Halen tartışılan bir başka alan ise kuralların şu anda 2019 parçalarını kullanan müşteri takımlarının, gelişim hakkı kullanmadan gelecek yıl -bu parçaların- 2020 versiyonlarına geçmelerine izin vermesi gibi görünüyor.

Bu, Racing Point ve AlphaTauri'nin 2020 vites kutularını ve ilgili diğer parçaları, Mercedes ve Red Bull Racing'den almasına izin verecek.

 
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Editör Adam Cooper

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