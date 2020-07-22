McLaren, Silverstone'a yeni güncellemeler getirecek

McLaren, ilk iki yarışta iki araçla birden puan almayı başardı. Ancak Macaristan'dan sadece iki puanla ayrılabildi.

Takımın Macaristan'da saf hız anlamında Racing Point, Ferrari ve Red Bull seviyesinde olmadığı görülüyordu.

Yarışın ardından konuşan takım patronu Andreas Seidl, Silverstone'a yeni güncellemeler getireceklerini doğruladı.

Sözlerine Renault'nun tempo olarak McLaren'ın önünde olmasını değerlendirerek başlayan Seidl, "Şimdiye kadar gördüklerimize bakarsak, analiz yapmak için elbette beklemek zorundayız. Bence Renault araçlarıyla savaşmak için yeterli hızımız kesinlikle vardı."

"Ama Macaristan'da her zaman olduğu gibi pistteki pozisyonunuzu kaybedip iki araçla birden trafikte sıkışıp kaldığınız zaman, bu size önünüz açıkken hızınızın diğer araçlara kıyasla nasıl olduğuyla ilgili gerçek resmi sunmuyor."

"Carlos'a bakarsanız uzun sürdü ama Leclerc'e karşı harika bir atak yaptığını gördük. Macaristan gibi bir pistte geçiş yapmak için harika bir temponuz olması gerekiyor."

"Trafikte sıkışıp kaldığınız zaman lastiklerinizi tamamen parçalıyorsunuz ve hızınız olması gerektiği gibi olmuyor. Ancak ilk üç yarışta gördüklerimiz cesaret vericiydi. Araç ile ileriye doğru iyi bir adım atmayı başardık ve şimdi Silverstone için planlandığımız güncellemeleri araca yerleştirdiğimizden emin olmak için kendimize odaklanmamız gerekiyor."

"Silverstone tamamen farklı bir pist ve orada nasıl olacağımızı göreceğiz." dedi.

Seidl, yeni güncellemelerle ilgili detay sorulduğunda şöyle dedi: "Demek istediğim, Mercedes aracıyla karşılaştığımızda her yer gelişmemiz gerekiyor. Şimdi sadece aerodinamik olmak üzere araca sürekli olarak daha küçük veya daha büyük parçalar koymaya çalışıyoruz. Silverstone için yapmaya çalışacağımız şey performans anlamında bir sonraki adımı atmak olacak."